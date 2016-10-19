Рязанцы могут заплатить налоги с помощью онлайн-сервисов Прио-Внешторгбанка

Прио-Внешторгбанк поможет жителям Рязанской области быстро и удобно заплатить налоги через интернет (удаленно).
Региональное управление Федеральной налоговой службы завершает формирование налоговых уведомлений для физических лих. Узнать о начисленных суммах можно в личном кабинете на сайте ФНС, а оттуда напрямую перейти в сервис «Приобанк Онлайн» и совершить все необходимые платежи. Операция требует буквально нескольких кликов и у опытных пользователей занимает не больше пары минут. Комиссия за нее не взимается.
Клиенты банка, указавшие при регистрации индивидуальный номер налогоплательщика, могут узнать о начисленных налогах в «Приобанк Онлайн». Если ИНН еще не введен, сообщить его для дополнения профиля можно в любой кассе банка.
Подключить Приобанк Онлайн можно в любом офисе Прио-Внешторгбанка.
Справки по телефону 200-003.