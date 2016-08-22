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17:27, 22 августа 2016 3 492

«Россельхозбанк» занял второе место по кредитованию малого и среднего бизнеса по версии «Эксперт РА»

«Россельхозбанк» занял второе место по кредитованию малого и среднего бизнеса по версии «Эксперт РА»

Россельхозбанк занял второе место в рэнкинге российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в первом полугодии 2016 года.

В исследовании, подготовленном рейтинговым агентством Эксперт РА, приняли участие порядка 60 банков, наиболее активно работающих с субъектами МСБ.

По итогам первых шести месяцев текущего года кредитный портфель Банка в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 552 млрд рублей. Заемщикам за этот период предоставлено более 8 000 тысяч кредитов на общую сумму свыше 156 миллиарда рублей, прирост объема кредитования относительно показателя за первое полугодие 2015 года составил 14%. В том числе порядка 137,6 миллиарда рублей направлено на пополнение оборотных средств предприятий, более 18,6 миллиарда рублей — на финансирование инвестиционных целей.

Россельхозбанк уделяет приоритетное внимание поддержке малого и среднего предпринимательства. Банк также стабильно удерживает второе место в России по кредитованию малого бизнеса всех отраслей экономики.

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