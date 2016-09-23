Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:57, 23 сентября 2016 4 524

Россельхозбанк выпустил специальную карту для путешественников

Россельхозбанк выпустил специальную карту для путешественников

Россельхозбанк приступил к эмиссии «Путевой карты», специального карточного продукта для путешественников. «Путевая карта» позволит клиентам Банка получать повышенное начисление бонусных баллов в рамках программы лояльности «Урожай» за операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к категории «путешествия» (отелях, авиакомпаниях, агентствах по аренде автомобилей, беспошлинных магазинах Duty Free и т. д.).

При осуществлении оплаты товаров и услуг в данных торговых точках с использованием «Путевой карты» категории «Классическая» ее держатель получает 3 бонусных балла программы лояльности «Урожай» за каждые 100 потраченных рублей и 3,5 бонусных балла — при оплате картой категории «Премиальная». Для удобства держателей «Путевой карты» предусмотрено бесплатное предоставление услуги «СМС-сервис по счету», кроме того, с активных клиентов, регулярно использующих карту при оплате товаров и услуг, не взимается комиссия за ее обслуживание.

С помощью бонусных баллов можно оплачивать отели, приобретать авиа и железнодорожные билеты, электронику, бытовую технику, товары для спорта и отдыха. Повышенное начисление бонусных баллов позволит держателям «Путевой карты» быстрее накопить необходимое количество баллов и получить желаемое вознаграждение из каталога программы лояльности «Урожай».

Полный каталог вознаграждений представлен на специальной бонусной витрине по адресу: urozhai.rshb.ru.

Получить дополнительную информацию по «Путевой карте» можно на официальном сайте Банка.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:16, 22 декабря 2016
Всероссийский конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок
16:46, 21 декабря 2016
В Москве пройдет практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»
11:14, 19 декабря 2016
Россельхозбанк предложил открыть вклад с повышенной ставкой
13:01, 16 декабря 2016
Прио-Внешторгбанк предоставил клиентам площадку для обмена опытом
16:03, 15 декабря 2016
Россельхозбанк стал лауреатом премии Cbonds Awards-2016 за лучшую сделку первичного размещения корпоративных облигаций
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 146
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 155
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 192
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 18 869
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 096
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований