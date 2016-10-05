Россельхозбанк вложит к 2021 году в развитие АПК 7 трлн рублей

К 2021 году объем кредитных средств, предоставленных Россельхозбанком с момента старта Госпрограммы развития АПК в 2008 году, достигнет 7 трлн рублей. Об этом заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев на XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». С учетом текущего объема выдач, на эти цели направят порядка 3 трлн рублей в течение следующих четырех лет. Кредитный портфель Банка в АПК к концу 2020 года превысит два трлн рублей, что вдвое больше текущего показателя. «Россия ставит перед собой масштабные цели в сфере импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции, развития экспортного потенциала, увеличения доли сельского хозяйства в национальном ВВП. Для достижения этих целей необходим существенный рост производства, который можно обеспечить только реализацией новых инвестиционных проектов в АПК и наращиванием мощностей действующих предприятий. Россельхозбанк полностью готов поддержать это стратегически важное для страны направление, предоставив аграриям до конца 2020 года объем кредитных средств, сопоставимый с выдачами Банка за первые восемь лет действия Госпрограммы развития АПК», — отметил Дмитрий Патрушев.