Россельхозбанк увеличил капитал первого уровня на сумму 10 млрд рублей

28 июля 2016 года Банк России согласовал включение денежных средств, привлеченных от размещения субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения, в состав источников добавочного капитала.
Два выпуска облигаций Россельхозбанка серии 06Т1 и серии 07Т1 общим объёмом 10 млрд рублей были размещены 15 и 18 июля соответственно. Россельхозбанк стал первым российским эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные облигации, соответствующие требованиям для включения в капитал первого уровня.
«Увеличение капитала первого уровня позволит повысить показатели достаточности основного капитала и собственных средств Банка, а также обеспечит сохранение высоких темпов кредитования российского агропромышленного комплекса», — подчеркнул заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.