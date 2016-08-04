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11:36, 4 августа 2016 4 037

Россельхозбанк увеличил капитал первого уровня на сумму 10 млрд рублей

Россельхозбанк увеличил капитал первого уровня на сумму 10 млрд рублей

28 июля 2016 года Банк России согласовал включение денежных средств, привлеченных от размещения субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения, в состав источников добавочного капитала.

Два выпуска облигаций Россельхозбанка серии 06Т1 и серии 07Т1 общим объёмом 10 млрд рублей были размещены 15 и 18 июля соответственно. Россельхозбанк стал первым российским эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные облигации, соответствующие требованиям для включения в капитал первого уровня.

«Увеличение капитала первого уровня позволит повысить показатели достаточности основного капитала и собственных средств Банка, а также обеспечит сохранение высоких темпов кредитования российского агропромышленного комплекса», — подчеркнул заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

© RZN.info

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