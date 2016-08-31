Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:11, 31 августа 2016 3 117

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за первое полугодие 2016 года по МСФО

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за первое полугодие 2016 года по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало сокращенный промежуточный отчет за первое полугодие.

Процентные и комиссионные доходы в первом полугодии составили 127,7 млрд рублей и стал рекордным в истории Банка.

Благодаря планомерному восстановлению процентной маржи в течение первого полугодия 2016 года, которому способствовало смягчение денежно-кредитной политики Банка России и оптимизация стоимости ресурсной базы Банка, Банк в четыре раза увеличил чистый процентный доход — до 26,7 млрд рублей по сравнению с 7 млрд рублей на конец первого полугодия 2015 года. Чистая процентная маржа Банка увеличилась с 0,8% в первой полугодии 2015 года до 2,3% в аналогичный период 2016 года.

Развитие транзакционного бизнеса Банка, наряду с модернизацией точек продаж и повышением качества клиентских сервисов, способствовали значительному увеличению комиссионных доходов. В структуре комиссионных доходов наиболее существенный рост пришелся на комиссии от расчетно-кассовых операций, реализации страховых продуктов и операций с банковскими картами. Чистый комиссионный доход Банка в первом полугодии 2016 года был увеличен на 28% - до 6,6 млрд рублей в сравнении с 5,2 млрд рублей в первом полугодии 2015 года.

Активы Банка за первое полугодие 2016 года выросли на 3,1% (на 72 млрд рублей) по сравнению с концом 2015 года и превысили 2,42 трлн рублей.

Банк существенно активизировал выдачи новых кредитов в целевом сегменте АПК и смежных отраслей. В январе-июне 2016 года Банк выдал более 267 тысяч кредитов в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы на общую сумму 389 млрд рублей, что в два раза больше, чем за первое полугодие 2015 года. Кроме того, Банк по итогам отчетного периода обеспечил выполнение обязательств, принятых в рамках соглашения с ГК «Агентство по страхованию вкладов» по увеличению вложений в приоритетные отрасли экономики.

В первом полугодии 2016 года продолжалась активная работа по привлечению ресурсов от корпоративных и розничных клиентов Банка в целях диверсификации пассивов Банка, снижению их стоимости и постепенному замещению фондирования, ранее привлеченному Банком на международных рынках капитала. Средства клиентов за шесть месяцев 2016 года выросли на 18,2% и составили 1,407 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц — на 21,9% до 857 млрд рублей, физических лиц — на 12,8% до 549 млрд рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных Банком ресурсов увеличилась до 63% против 55% на конец 2015 года.

Банк в первом полугодии 2016 года уменьшил объем заимствований от Банка России на 48,8% - с 41,7 млрд рублей на конец 2015 года до 21,4 млрд рублей на конец первого полугодия 2016 года.

Развивая клиентский бизнес и продолжая оптимизировать расходы, Банк обеспечил окупаемость затрат (Cost/Income) в первом полугодии 2016 года на уровне 58,3%.

В первом полугодии 2016 года Банк, используя определенную активизацию и благоприятную текущую конъюнктуру на рынках АПК, активно осуществлял мероприятия, направленные на расчистку баланса от проблемных активов. В рамках данных мероприятий расходы, связанные с созданием резервов под обесценение кредитного портфеля, составили 40,8 млрд рублей, что наряду с поэтапным характером планового восстановления маржи к уровню 2014 года привело к формированию отрицательного финансового результата по итогам первого полугодия 2016 года в размере 25,3 млрд рублей. При этом в сравнении с первым полугодием 2015 года этот показатель сократился почти вдвое — против 45,4 млрд рублей.

Формируя необходимый объем резервов, Банк продолжает поддерживать высокие показатели достаточности капитала. Коэффициент достаточности капитала Н1.0 по состоянию на 01.07.2016 составил 16,7% против 16,3% на 1 января 2016 года.

В целом по итогам первого полугодия 2016 года Россельхозбанк успешно справился с выполнением своих обязательств по кредитной поддержке агропромышленного комплекса с учетом государственных задач по обеспечению ускоренного импортозамещения, а также нарастил объемы кредитования других приоритетных отраслей экономики в рамках соглашения с АСВ. При этом Банк продолжил работу, направленную на повышение эффективности своей деятельности и качества кредитного портфеля.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:16, 22 декабря 2016
Всероссийский конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок
16:46, 21 декабря 2016
В Москве пройдет практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»
11:14, 19 декабря 2016
Россельхозбанк предложил открыть вклад с повышенной ставкой
13:01, 16 декабря 2016
Прио-Внешторгбанк предоставил клиентам площадку для обмена опытом
16:03, 15 декабря 2016
Россельхозбанк стал лауреатом премии Cbonds Awards-2016 за лучшую сделку первичного размещения корпоративных облигаций
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 140
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 154
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 189
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 18 867
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 091
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований