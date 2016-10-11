Потеря постоянных клиентов, отсутствие эффективной системы управления, несогласованность действий подчиненных, запутанный документооборот — головная боль 98% руководителей.
Узнайте рецепты эффективной командной работы на бесплатном семинаре «
Представьте, ваша компания в 9 раз быстрее конкурентов. Ваши сотрудники продуктивны на 100%. У вас полно времени, вы умеете им управлять. Кризис вам не страшен, он работает на вас. Это не сказка!
На семинаре от ведущих IT-специалистов региона вы узнаете:
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Как заменить 100500 бумажных стикеров и соц. сетей на единое рабочее пространство;
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Как «вылечить» сотрудников от забывчивости;
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Как правильно автоматизировать бизнес -процессы;
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Как повысить лояльность клиентов и уровень продаж на 20% с помощью CRM;
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Как сэкономить 72 часа рабочего времени, управляя бизнесом из любой точки мира;
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Как перейти от несогласованности действий к полноценной командной работе.
Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация
Участие в семинаре бесплатное, но необходима
Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT-директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.
Почему необходимо участвовать?
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После семинара вы можете с минимальными финансовыми и трудозатратами наладить эффективную командную работу в своей компании;
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Вы получаете 2 тонны ценных советов для роста бизнеса бесплатно;
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Всего за 4 часа вы учитесь экономить 72 часа рабочего времени;
Время — невосполнимый ресурс. По сравнению с ним неустойка в 820000 рублей, выплаченная клиентам из-за забывчивости ваших сотрудников, кажется мелочью. Как же сохранить свое время и деньги?