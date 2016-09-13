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20:12, 13 сентября 2016 4 526
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Медицинский центр «Киндер клиник» предложил сделать прививки для детей

Медицинский центр «Киндер клиник» предложил сделать прививки для детей

Медицинский центр «Киндер клиник» предложил сделать прививки для детей против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и полиомелита. Об этом сообщили на сайте центра.

Врачи многопрофильного медцентра для детей применяют качественный и комплексный подход к лечению. «У нас работают высококвалифицированные практикующие специалисты из городских больниц для детей, а также родильных домов», — говорится в сообщении.

В услуги «Киндер клиник» входит:

  • ежедневный приём врача педиатра (по предварительной записи);
  • прием врачей специалистов;
  • лабораторные исследования;
  • УЗИ-диагностика;
  • вакцинация;
  • кислородные коктейли;
  • детский медицинский массаж;
  • медосмотр и выдача справок в учебные заведения.

«Мы постарались создать максимально комфортные условия для детей и родителей. Мы высоко ценим доверие клиентов и стремимся предоставить им обслуживание высшего качества», — отметили сотрудники центра.

Детский медцентр «Киндер Клиник» работает без выходных. Телефон: 8 (4912) 50-38-03;8 (4912) 99-04-03

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