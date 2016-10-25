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18:06, 25 октября 2016 4 688

Компания MixArt приглашает на семинар «Современное звуковое оборудование» в Рязани

Компания MixArt приглашает на семинар «Современное звуковое оборудование» в Рязани

Фото: Pixabay.com

Компания MixArt приглашает посетить семинар «Современное звуковое оборудование», который пройдет 17 ноября 2016 года в Рязани.

В рамках него представители рязанских учреждений культуры, клубов, бизнеса HoReCa, муниципальных учреждений, прокатных компаний, а также звукорежиссеры и музыканты смогут познакомиться с новинками профессионального концертного и инсталляционного звукового оборудования, а также с решениями для проведения конференций, презентаций, праздников и т. д.

Семинар будет организован компаниями MixArt Distribution и Professional Show Solutions.

Программа мероприятия:

  • современные цифровые микшеры Allen & Heath и QSC;
  • новые акустические системы QSC Е Series;
  • компактные звуковые комплекты K-Array;
  • микрофоны и радиосистемы Audio-Technica;
  • студийные микрофоны Marantz Professional.

Дата и место проведения: 17 ноября 2016 года, начало в 15:00. Продюсерский центр «Медиа-Формат», Рязань, улица Пушкина, 18.

Участие в семинаре бесплатное для всех желающих. Чтобы зарегистрироваться на конференцию заполните форму.

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