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11:42, 15 ноября 2016 3 994

«Как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ»

«Как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ»

С таким докладом выступит Генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК Ирина Есипова на ежегодной общероссийской практической конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы», которая состоится в Москве 1-2 декабря.

Несмотря на сегодняшнюю ситуацию с революционным развитием масс-медиа, журналисты остаются главными партнерами коммуникаторов. Сегодня для журналиста важно увеличение скорости реагирования на любые события.

Однако не всегда они готовы выстраивать партнерские отношения с пресс-службами. Оппозиционно и негативно настроенные журналисты — норма сегодняшнего дня. В погоне за сенсацией, они порой проявляют чудеса изобретательности и эпатажа.

В докладе будут раскрыты следующие темы:

  • Почему журналистская работа сводится к поиску негативных факторов, событий, мнений.
  • Как правильно выстраивать отношения со СМИ?
  • Внимание населения может привлечь только негативная новость?
  • Как работать с негативно настроенными журналистами?
  • Оппозиционный журналист — это явление сегодняшнего дня или это было всегда?

Спикер Ирина Есипова — Генеральный директор центра развития коммуникаций ТЭК, председатель комитета по коммуникациям в топливно-энергетическом комплексе Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), завкафедрой деловых коммуникаций в энергетике орпоративного энергетического университета.

Спикер Ирина Есипова — Генеральный директор центра развития коммуникаций ТЭК

С 2008 по 2012 год Ирина Есипова является:

  • Советником Министра энергетики РФ по развитию связей с общественностью и СМИ, пресс-секретарем Минэнерго России;
  • главным редактором журнала Минэнерго России «ТЭК. Стратегии развития»;
  • лауреатом премии «Медиа-менеджер России» (2011 года);
  • членом Российской Ассоциации по связям с общественностью;
  • председателем Комитета по коммуникациям в ТЭК;
  • член Гильдии маркетологов России;
  • председателем Организационного комитета и жюри Всероссийского конкурса «КонТЭКст» для журналистов, пресс-служб компаний и экспертов ТЭК.

Общероссийская практическая конференция «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и ежегодно собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Анна Баскакова, Оксана Мирисёва, Александр Горюнов, Николай Новоселов, Константин Бочарский, Юлия Грязнова, Владимир Змеющенко, Влад Титов, Олег Тарасов, Дмитрий Каверзин, Ольга Очеретина и др.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

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