«Как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ»

С таким докладом выступит Генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК Ирина Есипова на ежегодной общероссийской практической конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы», которая состоится в Москве 1-2 декабря.
Несмотря на сегодняшнюю ситуацию с революционным развитием масс-медиа, журналисты остаются главными партнерами коммуникаторов. Сегодня для журналиста важно увеличение скорости реагирования на любые события.
Однако не всегда они готовы выстраивать партнерские отношения с пресс-службами. Оппозиционно и негативно настроенные журналисты — норма сегодняшнего дня. В погоне за сенсацией, они порой проявляют чудеса изобретательности и эпатажа.
В докладе будут раскрыты следующие темы:
- Почему журналистская работа сводится к поиску негативных факторов, событий, мнений.
- Как правильно выстраивать отношения со СМИ?
- Внимание населения может привлечь только негативная новость?
- Как работать с негативно настроенными журналистами?
- Оппозиционный журналист — это явление сегодняшнего дня или это было всегда?
Спикер Ирина Есипова — Генеральный директор центра развития коммуникаций ТЭК, председатель комитета по коммуникациям в топливно-энергетическом комплексе Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), завкафедрой деловых коммуникаций в энергетике орпоративного энергетического университета.
Спикер Ирина Есипова — Генеральный директор центра развития коммуникаций ТЭК
С 2008 по 2012 год Ирина Есипова является:
- Советником Министра энергетики РФ по развитию связей с общественностью и СМИ, пресс-секретарем Минэнерго России;
- главным редактором журнала Минэнерго России «ТЭК. Стратегии развития»;
- лауреатом премии «Медиа-менеджер России» (2011 года);
- членом Российской Ассоциации по связям с общественностью;
- председателем Комитета по коммуникациям в ТЭК;
- член Гильдии маркетологов России;
- председателем Организационного комитета и жюри Всероссийского конкурса «КонТЭКст» для журналистов, пресс-служб компаний и экспертов ТЭК.
Общероссийская практическая конференция «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и ежегодно собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Анна Баскакова, Оксана Мирисёва, Александр Горюнов, Николай Новоселов, Константин Бочарский, Юлия Грязнова, Владимир Змеющенко, Влад Титов, Олег Тарасов, Дмитрий Каверзин, Ольга Очеретина и др.
Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на