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18:45, 11 ноября 2016 4 130

Где взять новые инструменты для работы пиарщика?

Где взять новые инструменты для работы пиарщика?

PR-отрасль не стоит на месте. Методики меняются, инструменты устаревают, появляются новые каналы коммуникаций и новые правила работы с ними. Для того, чтобы не отстать от коллег надо постоянно быть в курсе и узнавать обо всех новшествах.

И самый эффективный способ — получать информацию из первых рук — непосредственно от экспертов, профессионалов в области связей с общественностью. Не в книгах, написанных несколько лет назад, а в процессе живого общения.

И отличный способ «прокачать» Ваши знания или знания и умения Ваших сотрудников в области связей с общественностью — стать участником общероссийской практической конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы». Мероприятие пройдет 1-2 декабря в Москве.

Темы докладчиков конференции:

  • Построение эффективной PR-стратегии;
  • Оптимизация PR -бюджета: как получить больше за меньшие деньги;
  • Взгляд с другой стороны баррикад: что хотят от пиарщиков журналисты;
  • Репутационный менеджмент: построение, управление, защита;
  • Как стать звездой в своей отрасли. Технология построения персонального бренда;
  • Креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи;
  • Универсальный солдат или высокоэффективный узкопрофильный специалист: каким должен быть пиарщик в компании;
  • PR в новых медиа — новые правила игры;
  • Технологии мониторинга информационного пространства: пресса и соцсети;
  • Провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами;
  • Региональные пиарщики и федеральные СМИ: секрет построения отношений;
  • Технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций;
  • Специфика PR -работы с различными СМИ;
  • Место пресс-службы и пиар-отдела в структуре организации. Взаимодействие с другими подразделениями. Получение информации от других подразделений;
  • Как подготовить руководителя к общению с прессой и публичным выступлениям. Технологии медиатренинга;
  • PR без посредников: как работать напрямую с целевой аудиторией;
  • Системное построение продвижения в социальных сетях;
  • Актуальные инструменты PR в интернете;
  • Как повысить лояльность аудитории с помощью социальных сетей;
  • Новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.

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