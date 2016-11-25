«Черная пятница» в интернет-магазине «МегаФон»

«МегаФон» предлагает рязанцам скидку до 70% на покупку смартфонов и аксессуаров в
Огромное количество магазинов примут участие в грандиозной распродаже, «МегаФон» не может остаться в стороне от такого события. «Черная пятница» уже стартовала и продлится до 28 ноября. В акции примут участие
Заказать планшет или смартфон можно за несколько минут на сайте интернет-магазина компании «МегаФон», а получить — в любом салоне оператора в удобное время или заказать бесплатную доставку курьером по Рязани. Устройства, участвующие в акции, отмечены ярлычком «Черная пятница». Если желанного гаджета не нашлось на сайте родного города, можно заказать почтовую доставку, оформив заказ из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Самары, Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга.
«Мы рады поддержать ставшую уже традиционной для всего мира акцию „Черная пятница“. Если вы откладывали покупку желанного гаджета в ожидании скидок, то больше ждать не нужно! Глобальная распродажа позволит приобрести устройство по привлекательной цене. Надеемся, что с „МегаФоном“ интернет-шоппинг в эти выходные будет приятным!» — комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Веселов.
Интернет-магазин «МегаФон» — это не только выгодные тарифы и огромный выбор красивых номеров, но и множество смартфонов, планшетов, аксессуаров, умных гаджетов, устройства для спорта и здоровья и многое другое.