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15:09, 9 декабря 2016 3 658

Ценные подарки к Новому году от Россельхозбанка

Ценные подарки к Новому году от Россельхозбанка

Россельхозбанк предлагает рязанцам приобрести серебряные монеты с новогодней символикой. Праздничная коллекция представлена монетами с изображением символа 2017 года — Петуха.

Монеты изготовлены из серебра 900-й и 999-й пробы, качество и подлинность подтверждены соответствующим сертификатом. Каждое изделие упаковано в оригинальный подарочный футляр. Памятные монеты станут оригинальным подарком к Новому году для деловых партнеров, друзей и близких. Их уникальность обусловлена ограниченным тиражом, высоким качеством чеканки, художественной и коллекционной ценностью.

В Рязанском филиале Россельхозбанка представлен широкий выбор коллекционных и инвестиционных монет. Помимо серебряных монет с символом наступающего года клиенты могут приобрести более 100 видов монет из драгоценных металлов, в том числе изделия с изображением Георгия Победоносца, знаков зодиака, русских народных орнаментов.

Монеты из драгоценных металлов представлены в офисах Россельхозбанка в Рязани, Михайлове, Касимове, Ряжске, Новомичуринске, Сасове, Рыбном и в Шилове.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8 (4912) 28-41-78. Подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгоценных металлов можно получить на сайте.

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