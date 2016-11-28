Большой ежегодный форум пиарщиков. В Москве пройдет конференция «Пресс-служба-2016: новые технологии PR-работы»

Не пропустите! Уже на следующей неделе! Большой ежегодный форум пиарщиков — конференция «Пресс-служба-2016: новые технологии PR-работы» — 1-2 декабря, Москва.
Приходите на конференцию, если:
- вы хотите новых идей и инструментов для работы пиарщика;
- вы хотите получить ответы на вопросы: с чем пиарщику входить в 2017 год и что сегодня работает лучше всего в области связей с общественностью;
- вы хотите погрузиться в атмосферу профессионального общения и познакомиться с коллегами со всех уголков России;
- если вы устали вариться в собственном соку и хотите глотка свежего PR-воздуха,
- вы хотите интенсивного погружения в тему PR,;
- вы хотите прокачать свои навыки в определенных аспектах работы пресс-службы или пиар-отдела;
- вы хотите послушать доклады ведущих экспертов в области связей с общественностью и задать им какие-то свои важные вопросы, чтобы получить рекомендации и руководство к действию;
- вы и так все знаете, но вам нравится пиар-тусовка и хочется чего-то новенького.
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