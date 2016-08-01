Audi расширяет действие гарантии на автомобили с пробегом

C 1 июля 2016 года Ауди Сервис Рязань обеспечивает полной гарантией автомобили, реализованные по программе Audi с пробегом :plus. Поддержка по уровню покрытия деталей, узлов и агрегатов аналогична заводской гарантии для новых автомобилей Audi и осуществляется Audi Russia. Ограничения по пробегу отсутствуют, а обслуживание теперь можно произвести не только в России.
В рамках программы Audi с пробегом :plus Ауди Сервис Рязань предлагает автомобили Audi возрастом не старше 5 лет и с пробегом менее 120 000 км. В основе этой программы лежат высочайшие стандарты проверки технического состояния автомобиля, истории его обслуживания и гарантии юридической чистоты сделки. В процессе диагностики и подготовки к продаже все автомобили с пробегом проходят подготовку по 110 пунктам, включающим проверку всех основных узлов и механизмов, элементов экстерьера и интерьера.
Приобретая автомобиль по данной программе, вы автоматически получаете 1 год постгарантийной поддержки официальных дилеров Audi. По желанию, вы можете продлить действие гарантии на дополнительные 12, 24 или 36 месяцев. Таким образом, вы можете застраховать автомобиль от поломок до достижения автомобилем возраста 8 лет. Продление гарантии можно оформить как во время покупки автомобиля, так и в течение срока ее действия.
Станьте владельцем Audi в Ауди Сервис Рязань и ощутите непревзойденный комфорт и абсолютное техническое совершенство автомобиля.
Программа действует на территории всех стран Евросоюза, Казахстана и Беларуси.
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