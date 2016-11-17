Я — нефтяник! Молодых специалистов РНПК «помазали» нефтью

«Я — нефтяник!» — эти слова обычно говорятся с гордостью за свое дело. Именно так их произнесли 15 новых работников Рязанской нефтеперерабатывающей компании на церемонии посвящения молодых специалистов в нефтяники. Выпускников четырех российских вузов, в числе которых Рязанский радиотехнический университет, торжественно приняли в профессиональную семью.

Церемония посвящения в нефтяники — ежегодное мероприятие РНПК, призванное облегчить молодым специалистам адаптацию в коллективе. Среди основных задач церемонии — сохранение преемственности поколений, содействие развитию системы наставничества и знакомство новых сотрудников с внутрикорпоративной системой ценностей компании.

Посвящение прошло в праздничной обстановке. Руководители предприятия сказали много теплых слов и полезных наставлений вчерашним выпускникам. Первым слово взял генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов. Он отметил, что работать на одном из крупнейших предприятий нефтяной компании «Роснефть» перспективно и ответственно. Здесь молодые специалисты имеют возможность раскрыть все свои таланты и реализовать планы, поскольку на заводе созданы все условия для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице.

«Огромные возможности открываются перед вами, и я надеюсь, что вы воспользуетесь ими в полной мере. И я от всей души поздравляю вас с сегодняшним днем, потому что сегодня вы вступаете в нефтяники», — сказал Абрамов в обращении к молодым людям.

«Не бойтесь задавать вопросы. Сейчас вы еще учитесь и от вашей инициативности и желания досконально разобраться в технологическом процессе зависит ваш будущий авторитет. Вам еще многое придется освоить здесь, но в результате вы сможете стать серьезными специалистами и занять высокие должности», — призвал главный энергетик предприятия Денис Юшков.

Такие слова говорятся неспроста: АО «РНПК» уделяет огромное внимание работе с молодежью и подготовке высококвалифицированных кадров. В РГРТУ уже несколько лет действует специализированная кафедра «Химическая технология органических веществ» по подготовке кадров для нефтяной отрасли, непосредственно курируемая нефтеперерабатывающим заводом. Специалисты предприятия проводят занятия со студентами, а практика проходит в стенах будущего места работы. Это позволяет выпускникам после получения диплома быть уверенными в своих знаниях и не переживать о том, где найти работу. Уже два выпуска бакалавров влились в ряды работников нефтеперерабатывающих предприятий. Кроме того, завод тесно сотрудничает с 16 вузами страны. А на базе школы №43 в этом году открылся специализированный «Роснефть-класс».

У каждой отрасли есть свои, присущие ее специфике, обряды и традиции. У нефтяников это — ритуал «помазания» новичков нефтью. И этот акт стал центральным событием церемонии. Началось с того, что каждый из начинающих технологов, энергетиков, лаборантов и прибористов выходя на сцену обменялся крепким рукопожатием с руководством предприятия в знак начала сотрудничества и совместной работы. После того, как все 15 человек выстроились в ряд, они вслух дали присягу на верность профессии, завершившуюся гордым: «Я — нефтяник!»

После этого руководители завода во главе с генеральным директором, взяв баночки с «сырой» нефтью и кисточки, прошли вдоль ряда молодежи. Окуная кисточки в нефть, они проводили ими по щекам молодых людей, рисуя темные полоски. По залу распространился характерный запах, а новоиспеченные нефтяники обменивались теплыми словами и улыбками со своими руководителями. И было заметно, что они — одна команда, объединенная любовью к своему делу и понимающая его ценность и значимость.

Об интересе к своей работе молодые люди сказали вслух. Каждый поделился мотивами, по которым пришел на работу именно в РНПК. Лейтмотивом этих высказываний звучали фразы «надежная компания», «уверенность в будущем», «здесь я смогу реализовать свои планы», «сомнений не было».

Теперь молодым специалистам предстоит набираться опыта у наставников, серьезно относясь к своим должностным обязанностям повышать уровень своих профессиональных компетенций. Это позволит им быстро влиться в коллектив, заняв в нем свое место профессионала.