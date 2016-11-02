Управляющий рязанским отделением Сбербанка Сергей Фролов рассказал о юбилее, корпоративной культуре и новых технологиях банка

Времена советских очередей в сберегательных кассах прошли, для проведения финансовой операции достаточно одного нажатия кнопки на вашем мобильном телефоне. 12 ноября 2016 года Сбербанк отмечает свое 175-летие.

В настоящее время Сбербанк занимает лидирующие позиции по всем видам финансовых услуг в России. В Рязани он финансирует треть экономики области. С помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн» клиенты могут не только осуществлять переводы, но и дистанционно получать кредиты.

О юбилее, корпоративной культуре и новых технологиях Сбербанка, рассказал управляющий рязанским отделением Сергей Фролов.

О юбилее, корпоративной культуре и новых технологиях Сбербанка, RZN.info рассказал управляющий рязанским отделением Сергей Фролов

— Начну с небольшого вводного слова. В этом году мы отмечаем юбилей — 175 лет. В Рязани, в царской России первая касса открылась в 1849 году на улице Семинарской, в помещении редутного дома. Первая советская касса открылась в 1923 году на улице Почтовой. Мы хотели бы из этого здания сделать музей, однако здание не сохранилось. За 85 лет в банке произошли большие изменения. В рамках новой стратегии мы планируем превращаться в айти компанию. Необходимо реагировать на вызовы рынка и менять технологии банковского продукта, а также развивать людей, которые работают для обслуживания клиентов. Мы видим будущее за формированием цифрового банка. К внедрениям айти технологий мы подготовились основательно. В нашу дочернюю компанию «Сбербанк технологии» входит 8,5 тысяч программистов.

Как вы обучаете кадры и как поддерживаете корпоративный дух компании?

— Каждый молодой сотрудник Сбербанка получает наставника, который передает свой опыт и знания, чтобы новый член команды влился в коллектив. Однако не только новые сотрудники имеют индивидуальный план развития. У каждого, будь то менеджер или управляющий, есть поставленная цель. Каждый сотрудник ежеквартально получает оценку и от руководителя, и от своей команды. По итогам года мы подводим результаты. Для развития навыков у нас есть есть корпоративный университет, виртуальной школа, в которых представлены специальная литература и обучающие программы. В нашей библиотеке представлены обучающие видеоролики и лекций, свежая пресса.

Каждый молодой сотрудник Сбербанка получает наставника, который передает свой опыт и знания

Что получают клиенты от этого?

— Здесь работает универсальная формула: «Кадры решают все». Без личностного роста сотрудников не было бы развития наших услуг, продуктов и технологий. Требованиям современного мира нельзя соответствовать без развития. Клиенты, прежде всего, получают более качественный сервис обслуживания. Сейчас в Сбербанке любые желающие могут получить страховые и инвестиционные продукты. Чтобы правильно объяснить их преимущества и недостатки нужно обладать другим уровнем профессиональных навыков.

Недавно сбербанк предложил бесконтактную оплату, какими технологиями порадуете в ближайшее время?

— На последней встрече с частными клиентами банка мы презентовали отказ от пластиковых карточек в 2017 году. Теперь достаточно будет любого цифрового устройства, которое содержит возможность идентификации личности. В Москве и области уже запущен проект «ладошки», с помощью которого школьники расплачиваются за обеды с помощью ладони.

В Москве и области уже запущен проект «ладошки», с помощью которого школьники расплачиваются за обеды с помощью ладони

Рязанская область технически готова к использованию новых технологий?

— Здесь достаточно создать инфраструктуру качественного интернета. В ближайшее время мы будем предоставлять и услуги сотовой связи. Сбербанк уже подписал договор с компанией «Мегафон» о создании виртуального сотового оператора.

А готовы ли жители области?

— Сейчас любое мобильное устройство просто и эффективно в использовании. Для их достаточно навыков школьника. Я уверен, что все эти технологии, во-первых, гораздо более удобны, во вторых, требуют меньшего времени для их освоения.

Какие инвестиционные проекты реализованы в Рязанской области?

— Их очень много. Пожалуй, назову самые крупные. Завод высокопрочного крепежа «Бервел» — это инвестиция направленная на импортозамещения, которая уже сейчас работает. Один из наших крупных инвестиционных проектов — группа-компаний «Рельеф-Центр». Она была создана с нуля десять лет назад и уже сейчас это крупнейший игрок на рынке канцелярских и офисных товаров. Также мы сотрудничаем с компанией «Авангард» — лидером региона в сельском хозяйстве.

Мы видим как работают все наши инвестиции. В России есть все факторы, чтобы заниматься импортозамещением.

Один из наших крупных инвестиционных проектов — группа-компаний «Рельеф-Центр»

Какие проекты стоит ожидать в Рязанской области в ближайшее время?

— В этом году Сбербанк проведет «Курс финансовой грамотности для школьников». В пяти школах Рязани лично я и руководители офисов прочитают финансовые лекции и ответят на вопросы учеников. Мы хотели бы чтобы школьники старших классов с большим осознанием выбирали свою будущую специальность.