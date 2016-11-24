Тройное свидание на Театральной

В среду, 23 ноября, рязанцы побывали на тройном свидании на Театральной. В третий день международного фестиваля «Свидания на Театральной» на суд зрителей представили спектакль Нижегородского академического театра драмы имени М. Горького «Три романса о любви».

Три комедии, показывающие зрителю совершенно разные истории взаимоотношений между мужчинами и женщинами, случившиеся в СССР.

Первая часть поставлена по пьесе Людмилы Петрушевской «Любовь», хотя скорее действие прошло под лозунгом «Я не способен любить». Москвичка Света, главная героиня постановки, приводит супруга Анатолия в дом, где живет с матерью. Оба нервничают, сомневаются, а юная девушка в особенности, она уверена, что совсем не интересна мужу. Ее представления о браке были иными. Молодожены ругаются, начинают спать по отдельности.

Толя же все время повторяет, что не способен на чувства. Жена хочет понять, правда ли это, в чем причина. Она цепляется за ниточки из прошлого, иронизирует над каждой ситуацией. Даже напоминает про их знакомую Кузнецову, в которую студентом был влюблен Толя. Не успокаивает Свету даже то, что «соперница» уже давно замужем.

Молодожены настолько увлекаются ссорами, что приходят к мысли о разводе. Раздельные матрацы готовы перерасти в раздельное проживание. Но тут в ситуацию вмешивается мама, которая вернулась из Подольска. Уж она-то знает, как нужно жить. Множество обвинений сыплется в адрес Толи от свекрови. Она считает, что этот брак фиктивный, и пытается выгнать зятя. Однако дочь не дает супруга в обиду и уходит вместе с ним.

Второй романс плавно вытекает из первого. Это первый акт пьесы Семена Злотникова «Пришел мужчина к женщине». Собственно, с этого и начинается действие.

Но все не так просто, как кажется. Пришел мужчина почти на полчаса раньше намеченного времени. А это совершенно не допускается, ведь у дам каждая минута на счету. Квартира не готова, героиня тоже, что приводит обоих в неловкое положение.

Дина сразу начинает указывать на недостатки своего гостя: цепляется за его рост, сутулость, возраст. Это все, кажется, окончательно выбивает из колеи неуверенного Виктора Петровича. Он решает вернуть время, которое он «украл» у героини и уходит на 15 минут, чтобы та сделала все, что планировала.

Но и спустя четверть часа, настроение женщины оказалось немногим легче. Импульсивная и чрезмерно эмоциональная, Дина постоянно повышает голос и всегда находится на грани. Только беседы постепенно сглаживают обстановку. Герои узнают друг друга лучше, танцуют и, кажется, понимают, что они родственные души.

Застенчивый фармацевт постепенно раскрепощается. Дина звонит в ЗАГС… И пожалуй, у них впереди яркая супружеская жизнь, эмоциональная жена и сглаживающий углы супруг.

Третья часть — инсценировка рассказа Василия Распутина «Рудольфио» — показывает зрителю отношения юной Ио и зрелого Рудольфа. Они живут по-соседству. Ей 16, ему 28. Она влюблена, он женат. Она учится, он в командировках.

Ио узнает номер телефона Рудольфа, пытается наладить общение. Ищет самые нелепые поводы для звонка. Супруга Рудольфа недовольна происходящим. Да и он, похоже, тоже.

Девушка придумывает новое, совершенно нелепое имя на двоих, Рудольфио. Она всячески пытается казаться старше своего возраста. А ее мама переживает, как бы дочь не наделала по молодости глупостей.

Со временем общение налаживается. Ио даже взяла у любимого почитать «Маленького принца». И порой плакала ночами, впечатленная произведением. Добрая волна общения прерывается долгой командировкой. Рудольф и Ио встречаются случайно и опять в трамвае, как и в первый раз. Они долго разговаривают на остановке, гуляют. Девушка просит поцеловать ее. Это мог быть первый поцелуй в ее жизни. Рудольф же отвечает, что в губы целуют только самых близких людей.

Оба они переживают. Но, похоже, это становится последней каплей для девушки. Множество пропущенных звонков и полное разочарование в возлюбленном. Теперь он для нее никакой не Рудольфио, так, обыкновенный Рудольф.

Текст Елизаветы Оцепаевой