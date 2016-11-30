Строительная компания «Мармакс» предложила рязанским предпринимателям коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центре города включает нежилые помещения на первых этажах. Высокие потолки, панорамные окна, отдельные входы и качественная инженерное наполнение. Все помещения идеально подойдут для кафе, магазинов, салонов красоты, медицинских центров, аптек, банков и офисов. Здесь всё будет служить визитной карточкой Вашего бизнеса, а благодаря быстрому развитию района всегда найдутся потенциальные клиенты.
Район, в котором расположен комплекс, сегодня, переживает второе рождение, здесь ведется активное строительство крупных жилых комплексов, что обеспечивает хороший пешеходный и транспортный трафик. Любой быстрорастущий район требует различных объектов инфраструктуры, именно поэтому мы позаботились, о том, чтобы здесь были удобные помещения для ведения вашего бизнеса.
Все помещения доступны к просмотру
Все объекты недвижимости имеют отдельные входы, а площади самой разной квадратуры, вы сможете выбрать подходящее именно для вас. Важным преимуществом является и транспортная доступность, удобные пути со всех районов города, обеспечат свободный подъезд.
Безусловно, имидж компании складывается, в том числе и от месторасположения. Комплекс отличается авторской архитектурой, которая обратит внимание многих.
Наше предложение актуально, как для собственников бизнеса так и для инвесторов рынка коммерческой недвижимости — ваши активы всегда будут востребованы.
Благодаря монолитно-кирпичной технологии строительства, для вас открыты широкие возможности планировочных решений, разрабатывайте то, которое будет соответствовать вашим потребностям.
Все помещения доступны к просмотру, вам нужно только связаться с менеджером отдела продаж по телефону (4912) 500-005.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьСбербанк предотвратил попытки кибермошенничества на сумму свыше 8,6 млрд рублей
|
cледующая новость →Компания «Мармакс» рассказала рязанцам, как обустроить свой загородный участок