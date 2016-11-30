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11:50, 30 ноября 2016 668

Строительная компания «Мармакс» предложила рязанским предпринимателям коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие»

Строительная компания «Мармакс» предложила рязанским предпринимателям коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие»

Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центре города включает нежилые помещения на первых этажах. Высокие потолки, панорамные окна, отдельные входы и качественная инженерное наполнение. Все помещения идеально подойдут для кафе, магазинов, салонов красоты, медицинских центров, аптек, банков и офисов. Здесь всё будет служить визитной карточкой Вашего бизнеса, а благодаря быстрому развитию района всегда найдутся потенциальные клиенты.

Район, в котором расположен комплекс, сегодня, переживает второе рождение, здесь ведется активное строительство крупных жилых комплексов, что обеспечивает хороший пешеходный и транспортный трафик. Любой быстрорастущий район требует различных объектов инфраструктуры, именно поэтому мы позаботились, о том, чтобы здесь были удобные помещения для ведения вашего бизнеса.

Все помещения доступны к просмотру

Все объекты недвижимости имеют отдельные входы, а площади самой разной квадратуры, вы сможете выбрать подходящее именно для вас. Важным преимуществом является и транспортная доступность, удобные пути со всех районов города, обеспечат свободный подъезд.

Безусловно, имидж компании складывается, в том числе и от месторасположения. Комплекс отличается авторской архитектурой, которая обратит внимание многих.

Наше предложение актуально, как для собственников бизнеса так и для инвесторов рынка коммерческой недвижимости — ваши активы всегда будут востребованы.

Благодаря монолитно-кирпичной технологии строительства, для вас открыты широкие возможности планировочных решений, разрабатывайте то, которое будет соответствовать вашим потребностям.

Все помещения доступны к просмотру, вам нужно только связаться с менеджером отдела продаж по телефону (4912) 500-005.


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