Спели песню о любви и не только. В Рязани выступила группа «Чиж & Co»

Группа Сергея Чигракова «Чиж & Co» выступила для рязанцев 11 декабря в концертном зале имени С. А. Есенина. Ветераны русского рока представили публике программу, в которую включили песни разных лет.

Надо заметить, послушать «Чижа» в этот раз собралось преимущественно старшее поколение. Возможно, дело в том, что билеты на концерт были достаточно дорогими и по карману не каждому школьнику или студенту. Но молодежь и даже маленькие дети в зале тоже встречались, а некоторые пришли послушать любимые песни всей семьей.

Ждать музыкантов долго не пришлось — под громкие аплодисменты и радостные крики они вышли на сцену практически сразу после третьего звонка. Концерт символично открылся песней «Ты был в этом городе первым». Первые же ее аккорды перенесли слушателей в эпоху клешей, длинных «хайров» и «битлов» под гитару. Да и сами музыканты — длинноволосые, в джинсе и незатейливых футболках — словно только что прибыли из той эпохи.

В программе встречались как не самые известные песни, так и общепризнанные хиты. Также, как заметил один из слушателей, группе удалось выстроить «музыкальную синусоиду», постепенно переходя от медленных и лиричных песен к быстрым и драйвовым и обратно несколько раз за концерт. Все песни слушатели встречали аплодисментами, а хитам еще и активно подпевали. Первой песней, на которой отчетливо заслышался голос зала, стала «18 берез». Примерно тогда же рядом со стройными рядами кресел появились и первые танцующие. В целом, место проведения наложило на поведение зрителей свой отпечаток, и поначалу подняться со своих мест осмелились не более десятка пришедших. Но те, кто решились, себя уже не сдерживали. Как выразился один из особо активно танцующих слушателей: «Я сюда не сидеть пришел!». Кто-то даже принес с собой флаг с названием группы, которым увлеченно размахивал почти весь концерт. Самое главное, слушатели старались не мешать друг другу, поэтому насладиться выступлением группы вышло и у желающих танцевать, и у тех, кто хотел спокойно посмотреть его со своих мест.

Следующей песней, которой подпевал весь зал, стал «Фантом». И тут зрителей поджидал небольшой сюрприз: первый куплет песни «Чиж» исполнил на мотив «Лесного оленя». После «Фантома», будто оттеняя его громкость и скорость, прозвучала тихая и нежная «Пастораль». Не обошлось, конечно, и без блюзов: слушателей порадовали «Блюз на сваях» и «Урал Байкер Блюз» с ярким гитарным соло.

Под конец концерта «Чижи» сыграли уже ставшие классикой «Вот пуля просвистела» и «О любви». Песня про батьку-атамана явно пришлась по душе мужской части аудитории, а во время исполнения второго хита многие зрители подняли свои мобильные телефоны и включили фонарики.

На этом «Чиж & Co» завершили концерт, раскланялись и покинули сцену. Но публика не собиралась так просто отпускать своих любимцев, и под бурные аплодисменты и крики «Еще!» музыканты вернулись вновь. Тут уже никто себя не сдерживал: особо ярые поклонники группы ринулись к сцене, остальные просто встали со своих мест. На бис группа исполнила песни «Хучи-Кучи мэн» и «Вечная молодость». Они, кажется, действительно вернули некоторым слушателям их молодые годы: почти все в зале пританцовывали и громко пели.

После концерта зрители не торопились расходиться домой. Они обменивались впечатлениями, смеялись, фотографировались на память. В воздухе витал дух молодости и свободы. Ведь у слушателей «Чиж & Co» молодость — она действительно вечная.