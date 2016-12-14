Регион цифровых знаний

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Компания АО «Программный Регион» собрала под своей крышей талантливых и увлекающихся людей, чтобы создавать цифровые продукты, делая жизнь пользователей интереснее. Команда сотрудников-единомышленников АО «Программный Регион» создает интернет-проекты различной направленности, для каждого из которых выстраивается стратегия развития и продвижения. Продукты эти уникальны, над ними трудятся команды программистов, дизайнеров и проектных менеджеров, которые занимаются выстраиванием отношений с подписчиками сайтов — решают проблемы, вовлекают содержанием сайтов и писем, следят за эффективностью маркетинга. В компании активно работает отдел внедрения, сотрудники которого занимаются разработкой и запуском собственного программного обеспечения для интернет-маркетинга.
Каждый специалист заинтересован не только в развитии своего проекта, но и в развитии своих профессиональных качеств. Все сотрудники регулярно проходят курсы по повышению квалификации, а также внутренние экзамены, что позволяет быть в тонусе и задает вектор дальнейшего развития.
Компания АО «Программный Регион» проводит специализированные курсы по основным направлениям для студентов. Так, в октябре, совместно с РГРТУ, стартовал курс для программистов «Разработка на языке Golang». Обучение проходят 17 человек, которые при успешном завершении обучения будут иметь возможность стать частью дружной и профессиональной команды «Программного Региона». В планах в конце января запустить бесплатный курс для Email-менеджеров. Записаться на который можно всем желающим, позвонив по телефону 97-56-65 или написав сообщение на
«На курсах email-маркетинга мы расскажем о построении коммуникаций с подписчиками, научим составлять и настраивать письма, наши слушатели получат навыки html-верстки и, конечно же, узнают каким образом можно успешно монетизировать проект», — рассказала руководитель проектной группы АО «Программный Регион» Лана Рязанцева. По окончании курсов все слушатели получат фирменные сертификаты, а также возможность попробовать свои силы на практике, начав работу в нашей организации.
Компания уделяет много внимания своим сотрудникам, создавая максимально комфортные условия для работы. В компании нет жесткого графика — не надо приходить строго к установленному времени, организовано офисное питание, обучение для всех — повышение квалификации по специальности, курсы английского языка, абонементы в бассейн. А еще официальное трудоустройство с первого дня, веселые и креативные корпоративы и мероприятия для сотрудников и их семей. И конечно, собственный уютный офис, открытая рабочая веранда на крыше, спортивный уголок, просторная кухня с чаем и кофе. Руководство компании всегда открыто к диалогу и новым идеям.
«Пределов развития и роста цифровых продуктов в нашей компании не существует. Мы продолжаем привлекать новых людей, теперь и через партнерство с университетами и активистами Рязани. Наша задача — не упустить тех, кто способен нас усилить, и создать условия для реализации потенциала тех, кто уже с нами», — рассказала директор АО «Программный Регион» Татьяна Мурзова.
Если вы хотите попробовать себя в разработке современных цифровых продуктов, стать частью команды компании или записаться на курс email-маркетинга, заходите на сайт компании «
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