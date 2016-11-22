Первые новоселы коттеджного поселка «Сказка Алеканово» поделились с рязанцами о жизни за городом

Сотрудники Инвестиционно-строительной группы «Мармакс» побывали в гостях у клиента, первого новосела коттеджного поселка «Сказка Алеканово».

Создавая коттеджный поселок, мы вкладывали весь опыт и знания, делая так, чтобы будущие жильцы ощущали комфорт во всем. Особое внимание мы уделили местоположению поселка и инфраструктуре, ведь выбирая жизнь за городом, каждый хочет получить свободу от городской суеты, ощущение единения с природой. Безусловно, для нас важно знать мнение жильцов поселка, оправдались ли их надежды.

С большим интересом мы посетили Александра и задали интересующие вопросы:

Сотрудники «Мармакаса» побывали в гостях у клиента, первого новосела коттеджного поселка «Сказка Алеканово»

Александр, скажите, почему вы выбрали жизнь за городом? Или вы все-таки будете жить в городе, а здесь проводить время в выходные?

— Рано или поздно каждому из нас хочется отдохнуть от городской суеты, посвятить время себе в окружении природы, насладиться тишиной, дышать свежим воздухом, а еще лучше здесь жить! Поэтому мы с супругой переезжаем сюда именно жить.

Почему вы выбрали поселок «Сказка Алеканово»?

«Сначала я увидел в интернете рекламу нового коттеджного поселка и в шутку спросил у жены, хотела бы она жить в сказке, с этого и началось изучение проекта»

— Сначала я увидел в интернете рекламу нового коттеджного поселка и в шутку спросил у жены, хотела бы она жить в сказке, с этого и началось изучение проекта. Мы съездили и посмотрели и другие варианты для строительства, но остановились на «Сказке». Ряд факторов повлияли на наш выбор. Во-первых, близость с городом и транспортная доступность, здесь хорошие и не перегруженные дороги, работаем мы в Рязани. Во-вторых, из предлагаемых проектов домов, уже наш, дом нам очень понравился. Строить самому по собственному проекту мне не хотелось, нужно постоянно все контролировать и это может затянуться на долгие годы. Третье — близость всех социальных объектов и конечно — инфраструктура меня привлекла.

Многие рязанцы говорят, что купить землю и построить дом очень дорого и неподъемно, на ваш взгляд, так ли это?

— Ничего само по себе не происходит, если ничего не делать, не будет ни машины, ни дома и никаких других благ. Нужно ставить перед собой цели и идти к ним. О собственном доме я начал задумываться совсем недавно, мне очень помогала поддержала супруги, мы совместно шли к поставленной нами цели. Конечно, отталкивались в том числе и от средств, которые нам доступны. Многие ведь хотят, дом в три этажа, огромный участок и потом не знают, что с этим всем делать. Большой дом, это большие затраты на обслуживание и содержание, а зачастую, половина площади не используются. Поэтому нужно оценить, какой дом и участок будет отвечать вашим потребностям.

Большая ли у Вас семья и сколько человек будут жить доме?

«Семья у нас обычная, мы с супругой и двое детей»

— Семья у нас обычная, мы с супругой и двое детей. Дети взрослые, один ребенок живет отдельно, а второй останется в городской квартире, поэтому жить мы будем вдвоем. Вначале дети скептически отнеслись к нашему решению — переехать, говорили, что вы там будете делать вдвоем, но уже к окончанию строительства у них проявился интерес и как я предполагал, вдвоем мы будем здесь не всегда. С этой целью в нашей гостиной появился большой стол и пристроена большая терраса.

Вы уже живете в доме или только готовитесь переехать, мы видим много коробок с вещами, и еще нет штор?

«Вчера мы перевезли все вещи, еще не успели разобрать, но остались здесь ночевать, очень хотелось»

— Вчера мы перевезли все вещи, еще не успели разобрать, но остались здесь ночевать, очень хотелось. Конечно, за один день все не разберешь, но мы и не торопимся, пока только ходим и радуемся нашему дому, пространству. А шторы, ну они вообще здесь не нужны, это же дом, вокруг дома все наше, от кого прятаться, конечно, когда разберем все вещи, дом станет еще уютнее и «теплее».

Кстати о тепле, уже были небольшие морозы, не холодно в доме?

«Мы включили отопление, когда еще не было морозов, чтобы прогреть дом и подготовить его к зиме, ведь он новый»

— Мы включили отопление, когда еще не было морозов, чтобы прогреть дом и подготовить его к зиме, ведь он новый. Было очень душно и жарко, поэтому отопление выключили и снова включили уже при наступлении холодов. Вот вы сейчас сидите, в легкой одежде и даже без тапочек, в доме тепло, а котел включен на минимум. Мне это очень нравится, а еще больше нравится, что платить нужно только за газ и электричество и то по районным ценам, которые ниже чем в городе, экономно.

Александр, последний вопрос, оправдали ли мы ваши надежды, все ли обещания выполнили?

— Этот вопрос меня просто преследует, все меня об этом спрашивают и родственники и коллеги на работе и разные знакомые. Все что для меня было важным — выполнено. Где-то были определенные сложности, но это не привело к срыву сроков или еще каким-то критичным последствиям. В поселке пока еще не «кипит» жизнь, но уже четко видны улицы, построено много домов, организованна уборка территории, вывоз мусора и главное мы в постоянном контакте с сотрудниками вашей компании, все телефоны доступны и любой вопрос решается оперативно. По сути, сейчас идет большая стройка, много готовых улиц с домами и совсем скоро жильцов станет больше, кто-то только планирует стройку, но уже сейчас на въезде в поселок все организованно и готово для комфортного проживания.

«В поселке пока еще не «кипит» жизнь, но уже четко видны улицы, построено много домов»

Александр, благодарим вас за теплый прием и выбор нашей компании. Надеемся до новых встреч, с удовольствием навестим вашу семью еще раз.

Приходите, только в следующий раз, предупредите заранее, супруга к чаю пирогов напечет и шторы повесим.

«Мы с большим нетерпением ждем новых встреч с нашими клиентами коттеджного поселка „Сказка Алеканово“», — отметили в компании.