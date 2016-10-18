На сцене Рязанского театра драмы появился дом, в котором все кувырком

В Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Дом, где все кувырком» по пьесе Альваро Портеса, в постановке Урсулы Макаровой. Этой премьерой открыли новый 229-й театральный сезон. Однако пьеса появилась на сцене рязанского театра не впервые. Она была представлена публике еще в 1994 году, а в 2002 году страсти кипели на сцене в сотый раз.

Пьеса представляет собой живую и веселую комедию положений с закрученным сюжетом, основанным на горячих испанских проявлениях чувств. Жизнь соседей в доме напротив особенно интересна, когда нужен сюжет для детективного романа! И если немного вмешаться, то можно привнести немало путаницы и эмоций в казалось бы обыденную ситуацию.

Молодая служанка, которой дарит подарки влюбленный воздыхатель. Ревнивый хозяин дома, подозревающий жену в измене. Муж уверен, что подарки предназначены жене, а та, оскорбленная подозрениями, устраивает мужу скандал.

Но на сцену выходит всезнающая соседка-писательница. Ей нужен сюжет для нового романа и в простой семейной ссоре она видит самые невероятные страсти и события. Ее богатое воображение создает запутанный сюжет, буквально переворачивая дом супругов Сотильо кувырком.

Из простого недоразумения история превращается в настоящий детектив — в итоге одна из другой вырастают комичные и нелепые ситуации, в которые попадают герои. Но в конце концов все встает на свои места.

Для зрителя, конечно, ценно появление на сцене любимых актёров. Занятые в спектакле Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Юрий Борисов, Анастасия Бурмистрова, Анна Демочкина, Геннадий Киселев, Арсений Кудря, Ирина Лавринова, Никита Левин, Екатерина Мелькова, Наталья Паламожных, Валерий Рыжков не обманули ожиданий, заставив зрителей трепетно переживать за происходящее на сцене.

Радостными аплодисментами был встречен выход на сцену Юрия Борисова, который мастерски сыграл роль Торибо, отца служанки. А Арсений Кудря в роли Хасинто, ее жениха, неоднократно вызывал волны смеха в зале.

Острые фразы заставляли зрителей от души смеяться, а неожиданность поворота каждой сцены до конца держала в напряжении. Разумеется, у доброй пьесы — счастливый конец. Веселый и красивый спектакль призван украсить собой вечер, оставив у публики приятное послевкусие.