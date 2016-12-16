«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

Когда жизнь динамична и насыщена многозадачностью, начинаешь задумываться об укромном месте, где можно отдыхать, забыв о суете и делах. Команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» создали свободное от городской суеты место, недалеко от города с полным ощущением свободы, тишины.

Идеальное место

Коттеджный поселок «Сказка в Лесу» Алеканово, идеально подходит для воплощения ваших желаний о том, чтобы жить на природе, в доме под соснами и наслаждаться живой природой с компанией любимых и близких людей.

Престиж

Специально для этого поселка был спроектирован дом «Престиж», который передает сказочную атмосферу, наполненную тишиной и чистым воздухом. В таком доме будет уютно и комфортно в любое время года, все потому, что он имеет ряд особенностей.

Планировка

Планировочному решению было уделено особое внимание. Удобный холл, дополнен большой гардеробной комнатой. Три спальни, одна из которых имеет индивидуальную ванную комнату, санузел и гардеробную. Просторная кухня-гостиная с камином. Все это пространство дополняет шикарная терраса, выход на которую из гостиной.

Единение с природой

Жить в сосновом лесу — будто всегда ожидать чуда. Пушистый, искрящийся снег на елях зимой; утреннее пение птиц; капли росы, играющие в лучах летнего солнца; и каждый закат здесь заставляет верить во что-то большее, волшебное, удивительное!

Дом «Престиж», как и сам поселок «Сказка в Лесу» для тех, кто мечтает о жизни в удивительном месте, открывающим большие возможности для отдыха и комфортного проживания всей семьи.