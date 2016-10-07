Кто на новенького? Директор Нечерноземного дивизиона «Пятёрочки» рассказал, как растущий ритейл восполняет дефицит топ-менеджеров в регионах

Планы федеральных сетевых компаний розничной торговли открыть до конца года еще более 2 тысяч новых магазинов говорят о том, что российский ритейл, несмотря на нестабильность в экономике, продолжает рост. У ритейла появилась новая задача — нужно находить и привлекать на работу квалифицированных управленцев в регионах. О том, как обстоят дела в центре европейской части России, мы спросили у Сергея Кадылинского, директора Нечерноземного дивизиона федеральной торговой сети «Пятёрочка», демонстрирующей самый большой рост числа магазинов «у дома». — Сергей, компания активно ищет управленческие кадры в регионе, с чем это связано?

— В 2013 году федеральная сеть «Пятёрочка» запустила программу обновления, и с тех пор мы выросли фактически в два раза. Каждую неделю в стране открывается в среднем 30 новых магазинов. Сеть демонстрирует самые высокие темпы развития в сегменте «магазинов у дома». В связи с взрывным ростом компании в регионах 1 августа начал работу новый дивизион со штаб-квартирой в Туле. Команду управленцев сформировали примерно на 73%. Каждый день мы принимаем новых сотрудников. Самое пристальное внимание, конечно уделяем руководителям.

Люди получили возможность принимать решения и управлять бизнесом самостоятельно

— Им придется работать в необычной для российских сетевых компаний системе управления. В чем ее особенности?

— «Пятёрочка» ушла от унитарной системы правления к федеративной — люди на местах получили возможность принимать решения и управлять бизнесом самостоятельно. Работать стало интереснее, и те, кто умеет принимать решения и нести ответственность за них, — показывают результат. В предыдущей модели полномочия были ограниченными, поэтому я, поработав управленцем в сети около семи лет, принял решение покинуть компанию. Именно смена принципа управления и расширение полномочий руководителей в 2015 году заставила меня вернуться в «Пятёрочку» на должность директора кластера, и я не жалею об этом решении.

Проблемы, возникающие в магазинах, стали решаться быстрее

В новой операционной модели у директоров кластеров (группы из 30-80 магазинов в одном регионе) появилась возможность самостоятельно принимать решения об открытии новых торговых точек, влиять на условия арендных отношений. Самое главное, что проблемы, возникающие на местах — в магазинах, стали решаться быстрее. Думаю, в дальнейшем мы все больше полномочий будем отдавать на места, потому что распределенной компанией невозможно эффективно управлять жестко централизованными методами: это очень дорого и медленно. А для успеха кластерной системы надо повышать управленческую квалификацию сотрудников на местах.

Соотношение внутренних и внешних кандидатов на руководящие должности составляет 50:50 — Для этого их проще вырастить внутри компании…

— Это верно! Но на сегодняшний день использовать только внутренние резервы «Пятёрочки» недостаточно, их просто не хватает. Сейчас в регионах соотношение внутренних и внешних кандидатов на руководящие должности составляет 50:50.

Мы ждем от работников инициативности

— Какие требования предъявляете к внешним кандидатам на эти должности?

— Мы ждем от них, в первую очередь, инициативности. Если директор кластера просто ходит на работу и выполняет свои показатели, то со временем работа ему станет неинтересна. Если руководитель бежит чуть быстрее, чем все остальные, и получает от этого удовольствие — это тот, кто нам нужен. Для директора кластера также важно такое качество, как системность: бизнес-процессы в «Пятёрочке» довели до очень высокого уровня. Все проблемы, которые возникают на местах, связаны либо с незнанием этих процессов, либо с их невыполнением. Еще я отметил бы способность контролировать полномочия. Многие руководители замыкают все на себе, в результате возникают проблемы и у них самих (повышенная нагрузка, снижение скорости решения проблем), и у подчиненных (отсутствие личностного и карьерного роста). В профессиональной копилке хорошо бы иметь опыт работы в ритейле, необязательно в продуктовом. Но гораздо важнее обладать хорошими организаторскими способностями, чтобы подобрать качественную команду и заставить ее работать как единый механизм. Так что мы рады грамотным управленцам из разных сфер, у которых есть успешный опыт и здоровые амбиции.