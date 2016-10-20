Кризис доверия. Страховые компании создали саморегулируемую организацию для решения назревших проблем в отрасли

Если поговорить с автовладельцами, то редкий из них похвастается отличной работой своей страховой компании. Чаще можно услышать о сложностях и проблемах. Однако не надо думать, что страховщиков устраивает такой расклад. Со своей стороны они ищут способы улучшения работы всей отрасли в целом. Именно поэтому 11 октября в Москве прошло внеочередное общее собрание российских страховщиков, которые приняли решение о создании первой и единственной на страховом рынке России саморегулируемой организации. Подробнее об этом корреспонденту RZN.info рассказал генеральный директор страховой группы «Страж» Сергей Гущин.

Сергей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о новой организации. Для чего она была создана? Инициатива организовать на страховом рынке саморегулируемую организацию пошла не от страховых компаний

Инициатива организовать на страховом рынке саморегулируемую организацию пошла не от страховых компаний. Она во многом была навязана сверху, путем принятия закона и фактически, давления Центробанка. Но несмотря на то, что задача создания организации была вынужденной для страхового рынка, компании поддержали эту идею. Все понимают, что в текущей ситуации страховой рынок переживает серьезный кризис. И одна из основных задач, которая стоит перед союзом, это сделать так, чтобы он работал в интересах страхового рынка. Как только СРО будет включена в реестр Банка России, все страховые компании будут обязаны в течение полугода вступить в нее. Компании, которые не вступят в СРО, автоматически потеряют лицензию.

Уже состоялись выборы первого президиума и президента на ближайшие три года и Вас избрали в члены президиума.

Я глубоко признателен коллегам, что они избрали меня в президиум и доверили представлять их интересы в руководящих органах. Но нужно понимать, что это не только мой успех. Это успех целой группы лиц, которые полтора года работали на то, чтобы руководство СРО было организовано по демократическим принципам. К примеру Всероссийский Союз страховщиков существует уже 20 лет. И по большому счету, это всегда был «клуб лидеров страхового рынка», в котором возможность занять руководящие посты определялись повышенным взносом. Я всегда выступал против такой системы и сейчас впервые удалось переломить эту практику. Руководящий орган новой СРО был избран без всяких требований повышенного взноса, а в руководстве представлены представители различных групп страховых компаний: и крупнейших, и средних, и небольших.

К сожалению, я не могу сказать, что полностью удовлетворен итогами собрания, так как не все предварительные договоренности были выполнены. Но создание страхового союза на новых демократических принципах — это большой и длинный путь, и мы только в начале этого пути. Сейчас страховой рынок переживает серьезный кризис, прежде всего кризис доверия клиентов.

В чем на Ваш взгляд основная причина потери доверия клиента к страховым компаниям?

Причины этого разные, но основная, на мой взгляд, в том, что на протяжении всех последних лет у нас в системе страхового рынка сложилась так называемая олигополия управления. Все решения принимались узкой группой лиц, иногда не в интересах всего рынка, а порой и ущемляя интересы потребителя. Отсюда и развитие кризиса, а том числе и на рынке ОСАГО. И сейчас основная задача — преодоление этого кризиса. Задача СРО в первую очередь — выработать стандарты работы страховых компаний и жестко контролировать их выполнение

Как отразится на клиентах создание СРО? Что им это даст?

Задача СРО в первую очередь — выработать стандарты работы страховых компаний и жестко контролировать их выполнение. Например, разработать и принять стандартные правила страхования по многим видам. Договор страхования — это документ на нескольких страницах мелким шрифтом, и не все могут его прочитать. И не все прочитавшие могут понять формулировки, которые используются в тексте. Если же будут стандартные для всех правила, то человек будет понимать, что в договорах нет пунктов, которые ставили бы его в невыгодное положение. Заключая договор страхования, компании получат обязанность уведомлять клиента, если какие-то пункты договоров отличаются от этих правил. Это должно облегчить для людей понимание страхового продукта и повысить доверие клиентов к страховым компаниям.

Большой проблемой является поведение многих страховых компаний по отношению к клиентам. Это и навязывание дополнительных услуг, и отказы в оформлении ОСАГО, и неверное применение КБМ. Заложен ли в задачи СРО вопрос решения этих проблем?

Да, это будет одной из ключевых функций организации. Центробанк в будущем хотел бы передать на уровень СРО поведенческий надзор за компаниями, сохранив за собой контроль за их финансовой устойчивостью. Сейчас ЦБ испытывает серьезные трудности, пытаясь добиться от страховых компаний адекватного поведения по отношению к потребителю. Нарастает количество жалоб от недовольных клиентов. Большинство из них по вопросам ОСАГО. В первую очередь это невозможность приобрести полис. Во вторую — навязывание дополнительных страховых продуктов. Поэтому перед СРО поставлена задача путем самоконтроля решить этот вопрос. Будут разработаны рычаги воздействия на компании, вплоть до исключения из СРО, что автоматически будет означать потерю лицензии. Необходимо понимать, что во многих регионах ОСАГО стало убыточным продуктом

В Центробанк поступает много жалоб на компании в связи с навязыванием страховок и дополнительных услуг. Как с этим работает компания «Страж»?

Необходимо понимать, что во многих регионах ОСАГО стало убыточным продуктом, поэтому у страховых компаний дилемма — либо вообще не продавать ОСАГО в этом регионе, либо продавать, но искать дополнительные источники дохода, чтобы покрыть убытки. Это экономика и никуда от нее не денешься.

Конечно, я как руководитель страховой компании пытаюсь объяснить своим продавцам, что задача — не навязывать в ультимативной форме, а убеждать приобретать эти страховки. Но когда у тебя тысячи продавцов, донести это до всех не всегда получается. Хотя, если честно, жалоб на нашу компанию немного, и мы разбираемся с каждой.

Но клиентам надо помнить, что во все правила страхования добровольных видов и услуг по требованию законодательства внесены изменения. И если человеку при продаже полиса навязали какой-то дополнительный продукт, то он имеет право в течение пяти дней написать заявление о расторжении договора и в полном объеме вернуть деньги.

Сергей Григорьевич, известно, что Вы всегда занимали активную жизненную позицию и всегда выступали с многочисленными предложениями, касающимися улучшения работы страхового рынка. И доверие, которое Вам оказали, избрав в президиум новой СРО, является результатом тех усилий, которые Вы тратили в интересах не только своей компании, но и всего страхового рынка?

Думаю, это не только моя заслуга, но и дань уважения к активному развитию, которое «Страж» имел за последние два-три года, выйдя за короткое время на уровень одной из крупнейших региональных страховых компаний.

«Страж» представлен во всех федеральных округах

Да, «Страж» развивается бурными темпами. Уже работает по всей России.

Мы представлены во всех федеральных округах. Представители компании есть в каждом регионе РФ, поэтому наши клиенты не останутся без страховой защиты, куда бы они ни поехали. А филиалами «Стража» охвачена вся страна от Кавказа до Кольского полуострова, от Калининграда до Владивостока. Есть офисы в Краснодаре и Петропавловские-Камчатском, в Оренбурге и Барнауле. На сегодняшний день у «Стража» около 40 филиалов и обособленных подразделений, и мы продолжаем открывать новые.

Имя «Стража» хорошо известно в Рязани. А как Вам удается начинать работать в других регионах, где компанию никто не знает? Поделитесь секретом Вашего успеха.

Ответ простой. Пока получается так, что основное направление деятельности нашей компании — это ОСАГО. И в этой области компетенция наших специалистов находится на высоком уровне. К тому же сейчас сложилась такая ситуация, что продавать ОСАГО несложно. Жители нашего региона с этим не сталкивались и не представляют себе ситуации, когда купить полис очень сложно или невозможно. А ведь в других регионах России существуют большие проблемы с ОСАГО уже на протяжении двух-трех лет. В некоторых регионах спрос сильно превышает предложение и клиенты выстраиваются в очередь за полисами. В других регионах России существуют большие проблемы с ОСАГО уже на протяжении двух-трех лет

Но для нас важно не продать полис, а грамотно выстроить процесс урегулирования убытков и выплат. У нас этот процесс хорошо отстроен, что позволяет избегать проблем с судами, которые испытывают наши конкуренты, и, соответственно, не иметь дополнительных трат.

Кто работает в филиалах компании в других регионах? Для того чтобы развивать дело нужны опытные специалисты.

Конечно, важный аспект — люди, через которых мы работаем в регионах. Не секрет, что в последние годы с рынка ушли или свернули свою деятельность достаточно крупные страховые компании: «Уралсиб», «Альянс», «Оранта», «Северная казна»… И в регионах остались уже сложившиеся команды, состоящие из сильных специалистов. От них поступает много предложений о сотрудничестве, и наша задача в данном случае — выбрать тех, чьи устремления отвечают нашим представлениям о ведении страхового бизнеса. Мы работаем с теми, кто вписываются в наше понимание того, как должна работать страховая компания, открывая на их базе свои филиалы. И в большинстве эти люди оправдывают наши ожидания.