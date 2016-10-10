Красная дорожка для артистов. В Рязани вручили театральную премию «Зеркало сцены»

В Рязани вручили театральную премию «Зеркало сцены». Церемония награждения прошла в пятницу, 7 октября. Второй год действо начинается с красной дорожки, по которой под аплодисменты поклонников и яркие брызги фейерверков сквозь живой коридор в двери театра драмы проходят артисты.

Профессиональная премия «Зеркало сцены» по итогам одноименного театрального фестиваля и присуждается за достижения в области театрального искусства. Ее присуждают в различных номинациях, в том числе «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая работа композитора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая роль второго плана», «Лучшая роль в спектакле для детской и подростковой аудитории».

В начале мероприятия вспомнили умерших в этом году педагога-хореографа Игоря Терехова и театрального критика, сценариста и публициста Татьяну Шестакову.

Церемония награждения прошла под девизом свидания театра и кинематографа

Поскольку 2016 год объявлен Годом кино, то церемония прошла под девизом свидания театра и кинематографа и началась с проведения параллели между этими двумя разными, но такими близкими видами искусства. Так, в фильме «Наши в кино», показанном в начале, зрители увидели кадры из различных кинофильмов, в которых снимались рязанские актеры.

Для вручения премии в первой номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» на сцену пригласили вице-губернатора области Сергея Филимонова. Под аплодисменты он передал премию народному артисту России Сергею Леонтьеву. Второй на сцену поднялась художественный руководитель театра на Соборной Марина Есенина, получившая премию театральных журналистов и критиков за спектакль Натальи Лапиной «Яр».

Как признались ведущие вечера Евгения Фролова и Егор Пирогов, даже для них результаты голосования жюри стали загадкой. Для актеров порой тоже было большой неожиданностью объявление их фамилий. Светлана Гусева, получившая приз за лучшую роль в спектакле для детской и подростковой аудитории, не смогла скрыть переполнявшие ее эмоции. Ее радостный крик, как искреннее выражение чувств, вызвал в зале настоящие овации.

Торжественные минуты награждения перемежались с танцевальными номерами и выступлением кавер-группы «HoT StuFF», исполнявшей песни из кинофильмов, а также видеозаставками, в которых актеры из Москвы и Санкт-Петербурга поздравляли рязанских коллег и шуточными роликами, где голливудские актеры «рассуждали» о сложности работы в рязанских театрах.

За лучшую работу дирижера отметили Арифа Дадашева в спектакле «Веселая вдова» музыкального театра, лучшим композитором признали Николая Морозова, художника-постановщика — Николая Слободяника. Премию за лучшую роль второго плана получил Алексей Исаев за работу в оперетте «Цыганский барон» музыкального театра. Премию за лучшую женскую роль получила Людмила Коршунова за роль Екатерины Первухиной в спектакле «Вышел ангел из тумана» драмтеатра, премию за лучшую мужскую роль вручили Олегу Пичурину за роль ангела также в спектакле «Вышел ангел из тумана».

Премии жюри получили Игорь Гордеев в номинации «Мастер эпизода»

Премии жюри получили Игорь Гордеев в номинации «Мастер эпизода», режиссер-постановщик музыкального театра Александр Сапрунов наградили за искусство мизансцены, а актер театра драмы Юрий Борисов — за роль Полония в «Гамлете».

Кроме того, отметили и молодых актеров. Их получили Василий Уточкин за азарт игры, Дмитрий Мазепа за яркую характерность, Антон Свиркин за безукоризненное чувство жанра. А Роману Горбачеву вручили награду «За море обаяния» за роль Чеширского кота в спектакле «Алиса в стране чудес».

Весь вечер в зале царила атмосфера подъема и радости: зрители искренне радовались за любимых актеров, не жалели ладоней, поздравляя их с победой и дружным смехом встречали звучавшие со сцены шутки. И неоднократно при объявлении очередной фамилии зал взрывался овациями: зрители дружным порывом поднимались с кресел, приветствуя выход артиста за заветной статуэткой.

Особой премией отметили рязанский Прио-Внешторгбанк за поддержку театрального искусства. Директор театра кукол Константин Кириллов вручил ее первому зампредседателя правления банка Михаилу Волкову. «Очень приятно помогать такому волшебному искусству. Как финансист, желаю зрителям замечательных спектаклей, а актерам — хороших кассовых сборов», — отметил он.

Лучшими спектаклями года стали «Колобок или в гости к бабушке» театра кукол и спектакль «Алиса в стране чудес» рязанского драмтеатра. Лучшим спектаклем большой формы стала постановка театра на Соборной — «Яр» по повести Сергея Есенина. Все, кто был задействован в спектакле, поднялись на сцену. Под ликование и крики «браво» Мария Есенина получила награду.