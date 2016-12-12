Карты ВТБ24 помогут реализовать все ваши мечты

Нередко для осуществления наших желаний требуются дополнительные возможности. Кредитная карта банка ВТБ24 — это современный и удобный способ оплаты любых покупок.

О преимуществах использования кредитных карт корреспондент RZN.info Александр Блохин пообщался с управляющим региональным подразделением «ВТБ24» в Рязани Ларисой Прокоповой.

— О каких тенденциях развития этого рынка можно сегодня говорить?

Ожидается, что количество выпускаемых карт будет расти за счет роста числа зарплатных проектов, новых предложений по карточным продуктам, выпуска кобрендинговых карт, развития эквайринга и еще более широкого проникновения интернет- и мобильного банкинга. Сегодня рынок развивается в сторону максимально комфортного сервиса. Клиенты не хотят покупать просто «кусок пластика», им важна функциональная сторона вопроса, т. е. тот пакет лояльности, который сопровождает покупку.

— Что представляет собой процедура оформления кредитной карты?

Процедура оформления кредитной карты максимально упрощена. Для участников зарплатных проектов ВТБ24 потребуется только паспорт, для остальных клиентов — дополнительно справка по форме 2НДФЛ. При этом теперь подать заявку на выпуск карты вы можете без предварительной подготовки пакета документов с помощью сайта банка или специалистов Центра клиентского обслуживания. Вам достаточно лишь подойти в офис банка за уже готовой картой. А наши зарплатные клиенты могут получить карту либо от сотрудника своей организации, который взаимодействует с отделом прямых продаж ВТБ24, либо непосредственно от клиентского менеджера банка прямо на рабочем месте. Процедура оформления карты занимает 10 рабочих дней, комиссия отсутствует.

— На что советуете клиентам обращать внимание при выборе кредитной карты?

В первую очередь — на свои собственные потребности. Спектр наших программ разнообразен, и каждый клиент найдет для себя карту, удовлетворяющую его запросу. Вместе с тем, важно не забывать о контроле за своим бюджетом и количеством карт у себя в кошельке.

— Какие в вашем банке существуют программы лояльности для держателей карт?

Это бонусная программа «Коллекция», а также различные программы с накоплением миль или с cash back по отдельным категориям (АЗС, кафе и рестораны и т. п. ). С помощью карты сегодня можно не только оплачивать покупки и услуги, но и переводить средства на другую карту, получать определенный процент от израсходованных средств на свою карту, а также копить мили для приобретения бесплатных авиа- и железнодорожных билетов.

Кроме того, ВТБ24 с 1 ноября 2016 года отменяет комиссию за оформление дополнительных карт к основной кредитной. Получить бесплатно для себя или для своих близких клиенты смогут до пяти дополнительных карт.

«Карта мира ВТБ24»

С «Картой мира ВТБ24» при совершении покупок у вас накапливаются мили. На них можно приобрести авиабилеты любых авиакомпаний или забронировать номер в отеле на сайте в разделе Личный кабинет. Покупать авиабилеты и бронировать отели можно и за собственные средства, а также обменивать свои накопленные мили на авиабилеты (но не более 10 наградных авиабилетов за календарный год). Если же миль на вашем бонусном счете недостаточно для полной оплаты билета, то можно осуществить комбинированную оплату (рубли + мили, сумма миль должна быть не менее 50% от суммы оплаты). Двойные мили начисляются за покупки за границей и в День рождения, а также в течение двух дней до него. Держателю «Карты мира» также предоставляются бесплатные консьерж-сервис и СМС-оповещение, страховая программа «Защита путешественников». Беспроцентный период кредитования по этому виду карт составляет 50 дней.

При открытии карты вам начисляются приветственные мили (от 3 до 6 тысяч в зависимости от категории карты).

«Карта впечатлений ВТБ24»

Если вы любите и часто посещаете кафе и рестораны, ходите в кино, театры, цирк, музеи, спортивные соревнования, выставки, концерты и прочее, то у вас есть прекрасная возможность сэкономить. Благодаря оплате своих трат по этим категориям через «Карту впечатлений», вам начисляется cash back (возврат части денежных средств на карту) в размере 3-5% плюс начисляется cash back 1% за все остальные покупки. Также к этой карте подключен консьерж-сервис, специалисты которого готовы круглосуточно и бесплатно предоставлять вам информацию о наиболее интересных мероприятиях, заказывать столики в ресторанах и кафе, билеты в театр, музеи и многое другое. Максимальная сумма возврата по карте может составлять не более 15 тысяч рублей в месяц. Cash back за предыдущий месяц перечисляется на счет основной карты 25 числа месяца, следующего за отчетным, единой суммой. Для получения возврата необходимо своевременно погашать свою задолженность по карте. Беспроцентный период кредитования — до 50 дней. Владельцу карты предоставляются бесплатное обслуживание в интернет-банке, СМС-оповещение, консьерж-сервис, пользование дисконтными программами партнеров банка, а также безопасная оплата через Интернет с технологией 3D Secure.

«Автокарта»

C «Автокартой» вы можете получать cash back 3% от суммы стоимости заправки на всех АЗС, а по всем другим категориям — 1%. Условия возврата средств по этой карте такие же, как и по «Карте впечатлений». Только максимальная сумма возврата по карте может составлять не более 5 тысяч рублей в месяц.

Участники программы «Коллекция» накапливают бонусы за активное использование карточными продуктами, а также за открытие, за покупки у партнеров программы, за пополнение и пролонгацию депозитов, оформление повторного кредита наличными, ипотеки и автокредита в ВТБ24 и затем могут обменять их на вознаграждение из каталога программы (более 6 тысяч товаров из разных категорий: бытовая техника, модные гаджеты, игрушки, книги и журналы, подарочные сертификаты ведущих магазинов России, билеты в кино и многое другое. За понравившееся вознаграждение на сайте программы можно доплатить рублями с карты ВТБ24;

авиабилеты любых авиакомпаний, бронирование гостиниц и авто по всему миру;

возможность оплаты бонусами годового обслуживания карты ВТБ24 или услуги СМС-оповещений).

Доставка вознаграждений организована по всей стране.

Чтобы подключиться к программе, нужно пройти регистрацию на сайте с последующей активацией своего аккаунта в банкомате ВТБ24 или системе «ВТБ24-Онлайн».

Участие в программе бесплатное. Клиенту надо просто расплачиваться в магазинах своей картой «ВТБ24»;

Можно накопить любое количество бонусов, бонусы имеют длительный срок действия;

Если у клиента несколько карт «ВТБ24», то все бонусы будут накапливаться на едином бонусном счете;

Все возможности на одном сайте. Чтобы потратить бонусы, не нужно искать магазин и выходить из дома, достаточно лишь зайти на сайт программы.

- Какая из программ самая популярная и с чем вы это связываете?

Кэшбэк — это наиболее простой для восприятия клиента мотивационный способ совершать операции покупок с использованием карты. Свою популярность он получил, прежде всего, за простоту реализации (техническую) и простоту коммуникации (понятно клиенту). Однако рынок карт смещается в сторону балльных программ лояльности, которые могут быть более выгодны клиенту и часто являются более выгодными для банка.

— Есть ли у ВТБ24 специальные программы, чтобы защитить свою карту от мошенников?

Заботясь о своих клиентах, банк ВТБ24 прилагает максимум усилий по повышению безопасности при использовании банковских карт . При следовании специальным рекомендациям по безопасному использованию карт Вы снизите риск мошенничества до минимума.

Все карты ВТБ2″ обязательно бесплатно подключаются к технологии 3D Secure, обеспечивающей безопасность платежей через Интернет. Также клиенты могут подключиться к программе «Защита карты», которая позволяет вернуть деньги клиенту (как личные так и кредитные), утраченные им в случае мошеннических действий третьих лиц (например, при мошеннических транзакциях по карте, при ограблении после снятия денег с карты в банкомате и т. п. ). Некоторые виды карт бесплатно автоматически подключаются к программе «Защита карты».

— Расскажите подробнее о национальной карте «Мир»? В чем ее преимущества и как ее получить?

ВТБ24 один из первых банков начал эмиссию карты национальной системы платежей на открытом рынке. Клиентам банка стала доступна дебетовая карта «Мир», представленной в 4-х различных типах: стандартная, золотая, платиновая и привилегированная. Клиенты имеют возможность оформить карту «Мир», как в самостоятельном варианте, так и как дополнение к карте на платформе международной системы платежей.

При реализации зарплатных проектов карты «Мир» эмитируются совершенно бесплатно, а при самостоятельном оформлении клиенты получают возможность не оплачивать комиссию по её обслуживанию — нужно просто сохранять конкретный объем бизнеса с «ВТБ24».

Сегодня держатели карты «Мир» могут совершать операции по снятию, внесению средств в каждом устройстве, а также сети POS-терминалов по самообслуживанию ВТБ24. Также клиенты могут снимать наличные средства в устройствах иных банков, если на них имеется этикетка «Мир». Держателям национальной карты «Мир» доступна возможность по оплате услуг, товаров практически во всех торговых точках всей территории РФ. На сегодняшний день для обслуживания карт «Мир» подключены свыше 95% аппаратов наиболее крупных торгово-сервисных организаций, являющихся партнерами ВТБ24, а также примерно 82% всех POS-устройств. Общее количество устройств банка, которые принимают карту «Мир» равняется 80000 шт.