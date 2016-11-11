«Капитал62» продолжает цикл познавательных статей о стройматериалах. Сегодня пять интересных фактов о лампочках

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Капитал62» продолжает цикл познавательных статей о стройматериалах. Сегодня мы предлагаем вам поговорить о предмете, который используют в своем быту абсолютно каждый человек — это лампочка.
1. Все началось в далеком 1802 году, когда в Российской Империи были проведены опыты над таким физическим явлением, как электрическая дуга. Проводил эти опыты ученый Василий Петров. Следствием стало создание дуговой лампы на основе угольных электродов.
2. В штате Калифорния (США) есть небольшой город, который прославился очень интересным фактом: без малого 110 лет в городке Ливермор не перегорает обычная лампочка.4-ваттная лампочка светит в местном пожарном отделении. Неудивительно, что эта не перегорающая лампочка вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая из лампочек, которые освещают помещения.
3. Электрогенераторы южноамериканского электрического угря могут генерировать напряжение до 1200 вольт при силе тока 1,2 А. Этого хватило бы чтобы зажечь шесть стоваттных лампочек.
4. Самым мощным источником постоянного света является аргонная дуговая лампа высокого давления с потребляемой мощностью 313 кВт и силой света 1,2 млн. кандел, изготовленная фирмой «Вортек индастриз» в Ванкувере (Канада) в марте 1984 года.
5. «Капитал62-Строитель жилья!» идет в ногу со временем и использует на своих строительных площадках самые современные и экономичные источники света — светодиодные лампочки и светильники. Ими мы освещаем коридоры общего пользования во всех своих комплексах: Дом на Гоголя, Дом на Гагарина, Дом на Зубковой, ЖК «Лето», ЖК «Соловушка».
© RZN.info
|
← предыдущая новость«Этично или неэтично». В рязанском театре выступила липецкая труппа
|
cледующая новость →«Идеальное жилье». СК «Ника Групп» предлагает рязанцам купить квартиры в ЖК «Престиж Хаус»