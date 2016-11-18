«Иногда я - Сталин, иногда - Есенин». Юрий Шевчук «рассказал» историю ДДТ в Рязани

В четверг, 17 ноября, в ДС «Олимпийский» группа ДДТ презентовала программу «История звука». Музыканты «рассказали» историю группы от «а» до «я», а точнее от восьмидесятых и до настоящего времени.

ДДТ не стали изменять себе и для качественного звука и света привезли в Рязань три трейлера с аппаратурой. На сцене, как и на прошлом концерте, появилось три экрана. На двух из них шла трансляция концерта, на третьем был видеоряд к композициям.

Концерт начался с песни «Помнишь»: на экране появились зарисовки из восьмидесятых годов. Музыканты рассказывали историю группы с момента ее создания, а на экране шла история страны в кадрах кинохроники. Так, вместе с исполнителями, зрители окунулись в ретроспективу времени и прожили 35 лет истории группы за два с половиной часа.

Первые песни были восприняты немного робко публикой, которая подобралась в этот вечер на редкость разнообразная. Поседевшие мужчины, еще помнящие расцвет группы, активно встречали «Мальчиков-мажоров». Однако были в зале и еще не родившиеся в СССР, но активно выкрикивающие слова песни с одноименным названием. В какой-то момент Шевчук обратился к родителям, которые привели на его концерт детей.

«Им надо Моцарта слушать, а не эту хрень. Рок-н-ролл они выберут сами потом», — посоветовал лидер ДДТ.

Объявив, что без этой песни он не представляет концерт, лидер ДДТ заиграл «Я получил эту роль», а на экране шли кадры Афганской войны. Эпоху восьмидесятых совершенно неожиданно завершила «Метель», припев которой заставил всех участников действия в унисон подпевать: «И будешь вечно со мной!».

После этого хита стало понятно окончательно, что публика разогрелась и готова к настоящему рок-н-роллу. Небольшую паузу между десятилетиями заполнила солистка группы Алена Романова. Она поразила рязанцев не только своим акапельным исполнением, но и отсутствием прически.

Девяностые начались настоящим тяжелым роком, на экране красовалась яркая надпись «1990», а Юрий Шевчук начал прыгать на сцене.

Под композицию «В бой» на танцполе загорелись яркие фаеры, лидер ДДТ начал танцевать на сцене, а поклонники поддержали своего кумира.

Юрию Шевчуку удалось по-настоящему «зажечь»: хотя концерт проходил в ледовом дворце, зрителям «Истории ДДТ» было жарко в этот вечер. И если предыдущая композиция заставила отплясывать танцпол, то под «За тобой пришли» весь зал в едином порыве поднял руки. Те, кто купил билет в партер, уже не могли усидеть на месте, большинство приветствовало песни на ногах, столпившись в проходах «Олимпийского».

Постепенно рок-н-ролл перетек в лирику. Весь зал начал петь «Любовь» так, что голос Шевчука начал теряться в хоре зрителей. Под эту романтичную песню некоторые пары начали танцевать.

Нулевые начались с «Нового сердца», на экране таймер отсчитал от 0 до 2000. Следующую композицию лидер ДДТ посвятил лучшей половине человечества. Одна из новых песен «Время заваривать чай» заставила петь весь зал припев, который был разучен на ходу вместе с Шевчуком. Затем он достал блокнот и начал читать стихотворение, посвященное Сергею Есенину. Публика встретила шквалом аплодисментов произведение о земляке.

Маэстро поинтересовался у аудитории: «Что вам сыграть? Старенькое или новенькое?» Из толпы донеслось: «Я завтра брошу пить». Однако Шевчук выбрал композицию сам и не прогадал. Хиты «В последнюю осень» и «Просвистела» были подхвачены публикой с первой секунды. Последнюю из них он посвятил десантникам. «Это песня о том, как мужики в рай поехали», — заметил исполнитель.

После хитов Шевчук рассказал о ленинградском рок-н-ролле, которому исполнилось 35 лет.

«Ленинград был уникальным местом. Старшие-то знают. Здесь были музыканты художники, кинематографисты. Они были свободны в своем творчестве. Сегодня их с нами нет», — рассказал лидер ДДТ.

В память об ушедших рок-музыкантах он исполнил «Ветер», а имена его коллег появлялись на большом экране вместе с фотографиями. Кадры с Александром Башлачевым, Виктором Цоем и Михаилом Горшеневым приветствовались радостным свистом и бурными криками.

После песни «Свобода» Шевчук начал делиться своими мыслями со сцены: «Многие начали бояться этого слова. Но не надо. Ведь без любви нет свободы, без свободы нет творчества».

Спев новую композицию «Любовь не пропала», исполнитель начал прощаться с публикой.

«Нормально? Не облажались?», — поинтересовался лидер ДДТ. Он пожелал рязанцам мира и добра, представил участников группы, после чего они поклонились и ушли.

Некоторые зрители неохотно, но все же потянулись к выходу, удивляясь: «Как же он не спел «Осень» и «Это все»? Однако многие фанаты оставались на своих местах, скандируя: «ДДТ!». Ждать долго не пришлось, Шевчук исполнил хит «Родина».

«Извините, что спели для вас так мало, не 16 часов», — пошутил исполнитель и объявил о последней песни. Каждый в зале и с перовой ноты узнал традиционно итоговую композицию «Это все», которая в проигрыше перетекла в «Ой мороз, мороз».

«Да здравствует живая любовь и живая музыка», — выкрикнул Шевчук и, поклонившись, покинул сцену.

Но и это было еще не все. Главным сюрпризом для зрителей стала фотосессия с лидером группы, который после зажигательного концерта нашел в себе силы на общение с фанатами.