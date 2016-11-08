«Идеальное жилье». СК «Ника Групп» предлагает рязанцам купить квартиры в ЖК «Престиж Хаус»

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Дом клубного типа звучит необычно, большинству людей непонятно, что собой представляет данный вид недвижимости. Согласитесь, довольно непривычно видеть среди обычных объявлений, например, такое «продается квартира в клубном доме».
Клубный дом — это элитное малоквартирное жилое строение. Одной из наиболее характерных особенностей является малое количество этажей, то есть двадцати этажный элитный дом, ну никак нельзя назвать клубным. В недвижимости этого типа, как правило, не больше семи этажей. На каждом этаже располагаются всего три-пять квартир и не больше. Иногда бывают варианты, когда весь этаж принадлежит одному хозяину. Естественно, в таком доме все жильцы будут знать друг друга.
По-настоящему клубный дом должен находиться в хорошем районе города, с развитой инфраструктурой и очень хорошей репутацией, например, это может быть исторический центр города. Иногда такие дома могут располагаться в лесопарковой зоне, главное чтобы по близости были важные объекты инфраструктуры.
Есть еще одно существенное отличие клубного дома от других видов недвижимости, отсутствие коммерческих объектов. Например, если вы покупаете квартиру в обычной новостройке, будьте готовы к тому, что первые этажи будут заняты всевозможными салонами красоты, магазинами и ресторанами. Собственники квартир в доме клубного типа, как правило, стремятся к уединению, поэтому не хотят видеть в своем дворе посторонних людей с улицы. Из-за того что в таком доме не располагаются коммерческие объекты они должны находиться где-то поблизости.
Новый проект строительной компании «Ника Групп» на улице Фирсова — дом клубного типа «
Квартира, о которой мечтает каждый человек, какой она должна быть? Центр города и развитая инфраструктура, чтобы в шаговой доступности можно было найти все необходимое. И разумеется, «начинка» самого дома. «Престиж Хаус» — это небольшой дом клубного типа, всего 35 квартир. Никакого потока, вы будете знать всех соседей в лицо. Территория полностью огорожена и находится под круглосуточным видеонаблюдением. В планах — полностью избавить внутренний двор от движения автомобилей. Вместительный подземный паркинг избавит окружающую территорию от загромождения машин.
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