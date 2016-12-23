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9:47, 23 декабря 2016 29

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Выяснилось, что сегодня в Рязанской области доступно 9 560 вакансий, из которых 5 701 вакансия в Рязани.

Профессии в которых открыто наибольшее число вакансий в Рязани:

  • 1 050 вакансий для рабочего персонала;
  • 944 вакансии в сфере продаж;
  • 605 вакансии в сфере производства;
  • 443 вакансии в сфере информационных технологий;
  • 436 вакансий в сфере транспорта и логистики;
  • 358 вакансий для административного персонала;
  • 280 вакансий в сфере строительства и недвижимости;
  • 231 вакансия в сфере медицины и фармацевтики;
  • 227 вакансий в сфере высшего менеджмента;
  • 210 вакансий для бухгалтеров;
  • 186 вакансий в сфере туризма, гостиниц и ресторанов;
  • 185 вакансий в сфере инсталляции и сервиса;
  • 177 вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR;
  • 149 вакансий в сфере консультирования;
  • 142 вакансии в сфере безопасности.

Для сравнения раскладка вакансий по профессиональным отраслям по всей Рязанской области.

Средний уровень зарплаты в Рязани установился на отметке в 29 196 рублей, в то время как по Рязанской области этот показатель ниже — 28 177 рублей.

От общих цифр перейдем к зарплатам, которые работодатели Рязани предлагают соискателям:

  • водитель — 45 890 рублей;
  • повар — 24 500 рублей;
  • менеджер по продажам — 31 066 рублей;
  • инженер — 31 699 рублей;
  • электромонтажник- 35 529 рублей;
  • слесарь — 31 162 рублей;
  • грузчик — 29 990 рублей;
  • кассир — 24 737 рублей;
  • разнорабочий — 33 966 рублей;
  • бухгалтер — 24 932 рублей;
  • системный администратор — 28 125 рублей;
  • программист — 40 924 рублей.

Полная статистика заработных плат для Рязани, а также подробная информация о зарплате по всем профессиям региона в открытом доступе на сайте.


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