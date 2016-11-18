Филиал «Рязаньэнерго» пригласил в гости старшеклассника из Сасова

Начальник производственного отделения «Сасовские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергей Пешнин встретился с директором сасовской школы №1 Зинаидой Петровной Фирсовой и одиннадцатиклассником Алексеем Ромашкиным, чтобы выразить благодарность за подготовленное эссе об истории электрификации города Сасова и Сасовского района.

Работа Алексея «Огни небольшого города» заняла первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений школьников и теперь находится в Москве для финальной оценки конкурсного жюри.

Сергей Евгеньевич, в чьем ведении находятся электрические сети Сасовского района, заинтересовался сочинением Алексея, и большую часть беседы они посвятили именно этой теме. Также речь зашла о молодежи и современном образовании.

Работа Алексея «Огни небольшого города» заняла первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений школьников

Поговорили и о будущей профессии самого Алексея. Несмотря на предложение Сергея Евгеньевича продолжить обучение по энергетической специальности и затем работать в отрасли, он выразил твердое желание поступать в МГУ имени М.В. Ломоносова на факультет биоинженерии и биоинформатики.

В завершении встречи Сергей Пешнин вручил Алексею Ромашкину несколько сувениров, в том числе книгу о «Рязаньэнерго», и пожелал удачи в будущей профессии.

Сочинение ученика МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Сасова Алексея Сергеевича Ромашкина:

Огни небольшого города

Мы не можем представить себе жизнь без долгих разговоров с друзьями по телефону, без просмотров сериалов и спортивных матчей по телевизору, без общения в виртуальном пространстве. А как приятно вечером полежать на диване с книгой в руке при мягком свете торшера! Что будет, если нас лишить всего этого? Согласитесь, любому станет неуютно, одиноко… В двадцать первом веке о таком даже страшно подумать…

«А теперь представим себя примерно 90 лет назад в небольшом провинциальном городке, например, в моем родном Сасове»

А теперь представим себя примерно 90 лет назад в небольшом провинциальном городке, например, в моем родном Сасове. С наступлением вечера город погружался в темноту, в домах не было света. Электричеством были обеспечены лишь предприятия и учреждения города. Я знаю об этом из воспоминаний моей бабушки Любови Афанасьевны. Она рассказала, что электрический свет появился в городе Сасово только в 1937 году. «Когда в нашем доме впервые загорелась лампочка, — вспоминала бабушка, — мне показалось, что небольшое солнце появилось в комнате». От бабушки я узнал, что электричество по Сасову подавалось от подстанции, что была построена во дворе здания, где сегодня располагается отделение «Почта России». Из-за нехватки материалов при строительстве подстанции использовали кирпич, привезенный после демонтажа Вышенского монастыря. Бабушка говорила, что электричество было непостоянным, часто отключали свет.

«От бабушки я узнал, что электричество по Сасову подавалось от подстанции, что была построена во дворе здания, где сегодня располагается отделение «Почта России»»

Особенно остро жители ощущали нехватку электричества в годы Великой Отечественной войны, потому что в первую очередь его подавали предприятиям, работавшим для нужд фронта.

И опять я обращаюсь к воспоминаниям моей бабушки… «Вечерами мы сидели подолгу без света. Зажигали керосиновые лампы, а когда не было керосина — засвечивали лучинки. В таких условиях приходилось делать уроки. Особенно было темно осенью и зимой. В школу по очереди носили маленькие пузыри („коптилки“, как мы их называли), служившие нам хоть каким-то источником света».

Не лучше было положение и в первые послевоенные годы. Особенно тяжело приходилось жителям сел и деревень.

В середине 1940-х годов из 550 колхозов Рязанской области было электрифицировано только 57

В середине 1940-х годов из 550 колхозов Рязанской области было электрифицировано только 57. В сельской местности, как вспоминают мои родные, дома освещались только керосиновыми лампами, да и то не всегда: в семьях победнее пользовались пузырьками с фитилями («слепушками»). Процесс производства сельхозпродукции был основан лишь на ручной силе. Все механизмы приводились в действие дизельными двигателями. Конечно, об успешном восстановлении хозяйства в таких условиях не могло быть и речи.

Спасло ситуацию строительство двух электростанций: Рассыпухинской на реке Мокше и Тенсюпинской на реке Дне. Рассыпухинская ГЭС была в то время крупнейшей межколхозной станцией в СССР. Работа на строительстве была очень тяжелой: трудились, вручную отсыпая десятки тонн почвы, на работу ходили из соседних населённых пунктов за многие километры пешком. Постоянно происходили обвалы грунта, женщины и мужчины работали, стоя в холодной воде. Но людям нужно было электричество, и они делали все возможное и невозможное, чтобы по проводам в их родные места пошёл электрический ток!

В начале пятидесятых годов свет пришел в Сасовский и соседние с ним районы

И мечта сбылась. В начале пятидесятых годов свет пришел в Сасовский и соседние с ним районы. Он загорелся в нескольких тысячах домов, принеся людям огромное счастье. Жить стало лучше, жить стало веселей!

На открытие Тенсюпинского гидроузла пригласили и моего прадедушку Шамухина Дмитрия Ивановича как участника Великой Отечественной войны. Здесь ему подарили чудесную и редкую в то время вещь — настоящий радиоприемник! Слушать его приходили все соседи. Особенно запомнилась бабушке Лиде Шамухиной передача о запуске первого человека в космос, когда в доме целый день толпились односельчане, слушали последние новости и обсуждали неординарное событие — открытие космической эры.

Электричество не только зажгло в селах свет, но и позволило сельчанам использовать в жизни достижения технического прогресса.

Электричество не только зажгло в селах свет, но и позволило сельчанам использовать в жизни достижения технического прогресса

В середине шестидесятых в деревне Сново-Здорово, где жила моя бабушка Лида, появился первый кинопроектор. Сельчане смогли смотреть фильмы. Бабушка вспоминает: «В клубе часто крутили фильм „Свинарка и пастух“, мой любимый фильм».

В жизнь стали входить все новые и новые бытовые приборы. Вот как говорит об этом моя мама: «Я никогда не забуду, как в начале семидесятых годов в доме появился первый в нашей деревне телевизор „Рекорд“. Показывал он в черно-белом изображении и всего одну программу, шедшую до девяти вечера. Смотреть на это чудо техники приходили не только соседи и родственники, но и жители из соседних деревень, а затем телевизор появился в каждой семье и очень быстро заслужил любовь людей. Прошло немного лет, и появились цветные телевизоры. Они были ламповые, большие, тяжелые, считались роскошью и стоили целое состояние. В это же время у моих ровесников стали появляться катушечные магнитофоны, и мы могли слушать современные песни, под них танцевать». Электричество подавалось по проводам, которые висели на деревянных опорах. Эти опоры быстро загнивали и падали. Их приходилось постоянно менять.

«Мама вспомнила, как в восьмидесятые годы менять деревянные опоры на бетонные приезжали студенческие стройотряды»

Мама вспомнила, как в восьмидесятые годы менять деревянные опоры на бетонные приезжали студенческие стройотряды. Среди ребят были музыканты, которые организовали в Доме культуры эстрадный ансамбль, для них председатель колхоза купил электрогитары. Долго за полночь звучала живая музыка. Было интересно и весело.

«Шли годы… Электричество и электроприборы «завоевывали» каждый дом, каждую семью»

Шли годы… Электричество и электроприборы «завоевывали» каждый дом, каждую семью. В девяностые годы стала доступна зарубежная техника: видеомагнитофоны, компьютеры, сотовые телефоны. «Папе выдали зарплату за год, -вспоминает мама.- На все эти деньги мы купили японский видеомагнитофон, который в то время стоил очень дорого. В дополнение к видеомагнитофону за проданные ваучеры приобрели еще и цветной телевизор».

В начале нынешнего века в доме у брата появился компьютер, монитор которого занимал полстола. Служил он долго. Даже я на нем работал. В это же время стали у ребят появляться и первые маленькие сотовые телефоны. Свой сотовый телефон я помню очень хорошо. Я выиграл его на празднике, посвященном Дню знаний. В этот год я пошел в первый класс.

«В начале нынешнего века в доме у брата появился компьютер, монитор которого занимал полстола»

Прошло с тех пор десять лет, а сколько всего изменилось! Память компьютеров измеряется в терабайтах, мониторы стали тонкими и удобными, новое поколение телевизоров панельного типа вытеснило старые, в доме появились стиральная и посудомоечная машины — автоматы и разнообразие другой бытовой техники.

«Пролистав страницы истории, я увидел не только как развитие электричества меняло жизнь моих родных, но и как преобразился мой город за 90 лет»

Пролистав страницы истории, я увидел не только как развитие электричества меняло жизнь моих родных, но и как преобразился мой город за 90 лет. Он стал красивым, чистым и ухоженным, вечерами его тихие улицы освещаются многочисленными светодиодными уличными фонарями, их дополняют яркие, переливающиеся радужным светом витрины магазинов, иллюминационная подсветка спортивного комплекса «Планета спорта» и муниципального культурного центра. А на днях к девяностолетию города был открыт чудо-фонтан, который ночью переливается всеми цветами радуги. И люди, как завороженные, смотрят на огромные цветные струи воды. Смотрю и я, удивляясь этому прекрасному волшебству, которое с таким трудом пришло к нам через десятки лет!