Четыре коробки храбрости

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Банкиров принято изображать людьми, зацикленными на цифрах, в лучшем случае — предельно расчетливыми. Но жизнь всегда сложнее стереотипов. Рязанское отделение, к примеру, второй год дарит игрушки маленьким пациентам городских больниц.
7 октября управляющий Рязанским отделением Сергей Фролов привез в детское отделение больницы №11 четыре большие «коробки храбрости». Такое название им дали, потому что игрушки помогают ребятам легче переносить не всегда приятные медицинские процедуры и избежать лишних слез.
«Сегодня — Всемирный день улыбки» — сказал детям Сергей Фролов, зайдя в игровую комнату. «А улыбка поднимает настроение, заряжает энергией, продлевает жизнь, помогает быстрее выздороветь — это доказано учеными. Мы хотим, чтобы вы не грустили здесь и чаще улыбались», — сказал он.
По словам заведующей педиатрическим стационаром Натальи Фокичевой, ежегодно через него проходят восемь тысяч детей — от месячных младенцев до почти совершеннолетних. В коробках оказались игрушки для всех возрастов. Часть их них — например, пазлы — останется в игровой комнате, но большинство пациенты смогут забрать с собой.
Рязанское отделение Сбербанка собирает «коробки храбрости» во второй раз
Рязанское отделение Сбербанка собирает «коробки храбрости» во второй раз. В прошлом году он делал это своими силами, а теперь по случаю 175-летия расширил акцию — привлек корпоративных клиентов и организовал места сбора игрушек в крупных офисах. Горожане охотно поддержали идею.
«Мы даже не ожидали такого массового участия. Откликнулось сотрудники компаний РКБ „Глобус“, „Завод Красное Знамя“, ГК „Техно“, „360 Авиаремонтный завод“, физические лица приносили игрушки в офисы, — рассказал Фролов. — Мы очень рады, что мы вместе с нашими клиентами можем улучшать ситуацию в нашем регионе».
В следующем году акцию повторят в таком же формате. Впрочем, еще не закончилась акция года текущего. Игрушек собрали так много, что их хватило еще на две больницы. Их пациенты получат «коробки храбрости» в ближайшие дни.
© RZN.info