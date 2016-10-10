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11:01, 10 октября 2016 824

Четыре коробки храбрости

Четыре коробки храбрости

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Банкиров принято изображать людьми, зацикленными на цифрах, в лучшем случае — предельно расчетливыми. Но жизнь всегда сложнее стереотипов. Рязанское отделение, к примеру, второй год дарит игрушки маленьким пациентам городских больниц.

7 октября управляющий Рязанским отделением Сергей Фролов привез в детское отделение больницы №11 четыре большие «коробки храбрости». Такое название им дали, потому что игрушки помогают ребятам легче переносить не всегда приятные медицинские процедуры и избежать лишних слез.

«Сегодня — Всемирный день улыбки» — сказал детям Сергей Фролов, зайдя в игровую комнату. «А улыбка поднимает настроение, заряжает энергией, продлевает жизнь, помогает быстрее выздороветь — это доказано учеными. Мы хотим, чтобы вы не грустили здесь и чаще улыбались», — сказал он.

По словам заведующей педиатрическим стационаром Натальи Фокичевой, ежегодно через него проходят восемь тысяч детей — от месячных младенцев до почти совершеннолетних. В коробках оказались игрушки для всех возрастов. Часть их них — например, пазлы — останется в игровой комнате, но большинство пациенты смогут забрать с собой.

Рязанское отделение Сбербанка собирает «коробки храбрости» во второй раз

Рязанское отделение Сбербанка собирает «коробки храбрости» во второй раз. В прошлом году он делал это своими силами, а теперь по случаю 175-летия расширил акцию — привлек корпоративных клиентов и организовал места сбора игрушек в крупных офисах. Горожане охотно поддержали идею.

«Мы даже не ожидали такого массового участия. Откликнулось сотрудники компаний РКБ „Глобус“, „Завод Красное Знамя“, ГК „Техно“, „360 Авиаремонтный завод“, физические лица приносили игрушки в офисы, — рассказал Фролов. — Мы очень рады, что мы вместе с нашими клиентами можем улучшать ситуацию в нашем регионе».

В следующем году акцию повторят в таком же формате. Впрочем, еще не закончилась акция года текущего. Игрушек собрали так много, что их хватило еще на две больницы. Их пациенты получат «коробки храбрости» в ближайшие дни.


© RZN.info

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