Банковская карта «МегаФон» стала доступна для рязанских абонентов

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Совсем недавно для рязанских абонентов оператора связи стал доступен новый продукт — банковская карта «МегаФон». Теперь ее можно получить в любом салоне связи оператора. О том, зачем нужна карта и как ее получить, подробнее в этой статье.
В чем отличие от остальных банковских карт?
Основным отличием карты «МегаФона» от других банковских карт является то, что счет карты привязан к счету мобильного телефона. Пополняя баланс мобильного телефона, владелец карты автоматически пополняет и баланс карты.
Карта может стать хорошим дополнением к уже имеющимся у вас картам. Ее можно использовать, например, если вам не хочется указывать данные зарплатной или кредитной карты. Например, привязать ее данные к приложению вызова такси, использовать для покупок в интернете и в поездках, оплачивать услуги няни, репетитора, рабочих
Кстати, один абонент может выпустить для своего счета до десяти разных карт. Это может быть полезно в том случае, например, если вы хотите раздать эти карты детям и контролировать их расходы по ним (о каждой операции вам будет приходить SMS-уведомление), или, к примеру, покупаете что-то в Сети, но не хотите светить данные своей основной карты.
Кроме этого, карта МегаФон реализована с платежной системой MasterCard,
Картой МегаФон можно платить в магазинах России и за рубежом
Карта также удобна для совершения денежных переводов — пополняя баланс мобильного телефона адресата, вы моментально переводите деньги на банковскую карту абонента.
Как получить?
Важно отметить, что получить банковскую карту МегаФон MasterCard, в отличие от других банковских карт, с привязкой к этой платежной системе, можно всего за 5-10 минут в любом из салонов связи «МегаФон» при наличии паспорта. Для всех абонентов тарифов «Все включено» карта выдается бесплатно. Если же у вас другой тарифный план, то получение карты обойдется в 99 рублей за карту Standard и 249 — за Gold.
Карта выдается неактивированной. Для активации и получения пин-кода нужно позвонить на номер 5555. Процесс активации занимает 2 минуты. После получения пин-кода по карте можно сразу же совершать покупки, и при оплате в магазине расплатиться за товар картой МегаФона также легко, как и картой других банков. Главное, не забыть пополнить баланс мобильного телефона.
Карта выдается неактивированной
Преимущества банковской карты МегаФон
Пожалуй, самыми главными преимуществами являются — бесплатное годовое обслуживание и восемь процентов годовых на сумму остатка выше 500 рублей и до 200 000. Проценты зачисляются раз в месяц при соблюдении одного условия — в этот месяц по карте должна быть проведена хотя бы одна транзакция (какого-то минимального размера транзакции нет, можно тратить хоть один рубль в месяц).
Еще одним преимуществом является Cashback в размере до десяти процентов от суммы покупок при оплате у партнеров оператора, при этом на счет возвращаются не баллы, минуты или бонусы, а рубли.
Полный список партнеров доступен в личном кабинете на
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